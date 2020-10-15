南紅同楚原拍拖9年從未拖手　與謝賢合作演《神鵰俠侶》成經典

由資深電視製作人楊紹鴻同江美儀主持的香港電台節目《一起走過》每集都會請來曾經合作過的藝人，分享自己的故事。最新一集他們就請到紅極一時的粵劇花旦南紅及粵劇大佬倌龍貫天擔任嘉賓，除了大談昔日拍劇的趣事之外，更大爆與老公楚原的相處點滴。

由資深電視製作人楊紹鴻同江美儀主持的香港電台節目《一起走過》每集都會請來曾經合作過的藝人，分享自己的故事。（Facebook@一起走過）

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原名蘇淑媚（媚姐）的南紅在十幾歲時由廣州來港，但因為未能繼續學業，所以在媽咪的好友何芙蓮介紹下跟隨紅線女（女姐）學戲，而她的藝名南紅亦是由師父女姐所改：「佢本身改南方紅，但我話我唔鍾意個方字。」最後南紅就成為了媚姐的藝名。南紅之後跟女姐拍攝電影，並由低做起，與光藝粵語片公司簽了共8年約，與謝賢、嘉玲等合作，接拍的電影一部接一部：「公司話要同我續約，我話要二萬二，如果唔夠錢我就簽唔到合約，於是公司買樓，逐個月喺我人工度扣錢。」

原名蘇淑媚（媚姐）的南紅由廣州來港後，跟隨紅線女（女姐）學戲。（YouTube影片截圖）

南紅曾經同謝賢合作拍攝《神鵰俠侶》，做第一代小龍女同楊過，但在1977年拍攝《家變》時，竟然要演謝賢的媽媽：「導演要我做咩就做咩，我都成日做汪明荃阿媽，但去到片場先知佢同謝賢一對，即係我做佢（謝賢）阿媽！」但南紅都照演，不過她就坦言自己拍戲有個原則，就是絕對不演阿嫲或阿婆，相當搞笑。

南紅由低做起，曾拍過無數作品。（YouTube影片截圖）

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南紅與老公楚原早在光藝粵語片公司年代已經認識，但在最初拍拖的9年期間連手都沒有拖過，更笑言當時不懂戀愛：「其實邊有時間拍拖，唔喺片場開工就係去睇戲囉。」兩人結婚五十幾年恩愛如昔，而南紅亦悉心照顧患腦退化症的楚原，攜手走過半世紀。