HotCha成員Winkie胞弟墮樓亡：你沒有做錯，我亦非常尊重你的決定

Winkie與胞弟感情不錯，弟弟更會到場支持姐姐演出。(fb: winkie)

HotCha成員Winkie黎美言昨晚深夜在fb撰長文悼念28歲的胞弟黎嘉駿Harry,內容指胞弟突然選擇了離開家人，而明天(18日)就是Winkie黎美言33歲的生日，據知事發後Winkie到Harry出事的寓所崩潰痛哭。

Winkie胞弟Harry曾為港台作品演出。

而16日早上11時左右，一名28歲男子由灣仔駱克道「國樑樓」墮樓，送院後不治，據知死者為HotCha成員Winkie黎美言的胞弟黎嘉駿Harry,他任職舞台界，從事幕前及幕後，是一位全能的藝術工作者。

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黎嘉駿畢業於香港大學進修學院人力資源管理學系，是「想出軌劇場（OutStanding Theatre）」創辦人及藝術總監、香港作曲家及作詞家協會（CASH）會員，於舞台劇界發展多年，亦是自由身演員、導演及填詞人等，曾獲提名香港電視大獎2017新人獎。可見黎嘉駿涉獵多個範疇，相當有才華。

winkie同胞弟感情要好，很多時都一家人出動。故winkie非常傷心。

而Winkie對於胞弟的選擇,雖然很傷心但亦尊重,她寫道:「2020年 10月16日 永遠都是我最傷痛、最懷念的一天⋯⋯ 我只得一個細佬￼￼ 一個我最親嘅親人￼，我由細照顧到大成長嘅細路 陪着我長大，成日關心我嘅細佬昨晚你選擇離開了我們￼ 你永遠在家姐心目中￼是最優秀、最有有成就、心地最善良、非常有夢想的人￼一個非常善良的男孩 我們的緣份只有20幾年.....,」而Winkie亦在文中交待了harry的作品連結，希望大家能給他一點支持。