前HotCha成員黎美言胞弟墮樓亡　林子博悼念：充滿熱誠嘅年青人

前HotCha成員Winkie（黎美言）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry）昨日（16日）被發現在灣仔寓所墮樓，送院搶救後不治。得悉胞弟自殺身亡，Winkie趕到Harry出事的寓所崩潰痛哭，並在凌晨發文悼念，並指非常尊重胞弟的決定。

Winkie與Harry的合照！（Facebook照片）

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據了解，Harry任職舞台界，是自由身演員、導演、填詞人，多才多藝，曾獲提名香港電視大獎2017新人獎，他同時亦是「想出軌劇場」的創辨人及藝術總監。有傳Harry在演藝圈發展數年，但一直懷才不遇，受疫情影響下更被迫轉行維持生計。而前TVB主播林子博亦在FB寫道：「今年認識咗一位對戲劇充滿熱誠嘅年青人！感謝你一直為大家排戲，只要有你喺度，每一位演員都會感到好放心，因為我相信除咗編劇之外，最熟讀大家嘅對白，一定係你。你永遠喺我腦海中，都係一位既（嘅）演得又唱得嘅帥哥！Harry，上個月聽你唱《月球上的人》，你在月球上可好嗎？永遠懷念你！」子博更留言安慰Winkie指：「你要保重！你細佬真係一位好叻好專業嘅藝術工作者，Take care！」

2018年10月，黎美言生日時與胞弟及家人慶祝。（黎嘉駿 facebook 圖片）

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