【演員請就位2】李溪芮眼淚攻勢失敗　趙薇直接批評：太矯情

內地每年都會有新人誕生，女星只要人氣下滑，隨時被後浪掩蓋，而曾是楊冪愛將的李溪芮，轉公司後工作寥寥可數，近日她上了真人騷《演員請就位2》，希望盡地一煲挽救演藝事業，但在台上重現《小時代》的一段戲後，竟被導師趙薇直接開控打臉，事件更成為了熱搜，下文為大家講述當中的來龍去脈。

李溪芮曾是楊冪愛將，離巢後事業下滑。（李溪芮微博）

李溪芮忘記台詞，爆喊自責。（節目截圖）

李溪芮是內地90後演員，曾是楊冪公司力捧新人，但自從2018年約滿離巢後，事業即時每況愈下，近作只有一齣電視劇《瞄準》，為了力挽人氣，她上了真人騷《演員請就位2》，而節目中每位演員均要重現一齣著名作品，而李溪芮跟另一位參賽演員孟子義，在台上演出《小時代》的一幕戲，想不到李溪芮卻忘記了台詞，而落台後她開始自責，還哭得梨花帶雨，此時趙薇已經顯得很不耐煩，嘴角還不屑地歪向一邊。

趙薇批評李溪芮的演技，竟然登上熱搜。（節目截圖）

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當李溪芮哭得起勁，想不到趙薇評語卻是直接打臉，指她台下演得比台上還要多，這個演得不好，真是很矯情，其實大可不必。此時李溪芮已經一臉尷尬，趙薇之後說「李溪芮哭的時候，孟子義在旁邊就要感覺要不要也哭一下。」趙薇精闢的評語，被網民大讚分析到位，看來女生的眼淚攻勢，對趙薇是毫無作用。

李溪芮擁有白滑長腿。（李溪芮微博）

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