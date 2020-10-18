暖男爸爸︱駱振偉飾柳俊江替身？　導演：都係溝到張可頤嘅男人

由戚家基（Peter）、何劍雄、譚靜顏聯合監製；戚家基自編自導（另外兩位導演是羅俊偉、梁崇勳），並由鄭中基與張可頤擔正的ViuTV新劇《暖男爸爸》，將緊接《熟女強人》於10月26日晚上九點半首播。為配合宣傳，跟劇情和角色人物設定有關的資訊近日陸續公開，包括一張見到視后張可頤與柳俊江對戲的劇照，到底他在劇中飾演甚麼角色？ 撰文：游大東

張可頤與「暴龍哥」鄭中基合演的《暖男爸爸》，將於10月26日首播，同時段對撼《木棘証人》。（ViuTV官方facebook專頁）

故事講述由鄭中基飾演的阿榮生於單親家庭，父親波哥（劉江飾）早在自己出世前已拋棄他們兩母子，後來母親跟了另一個男人，惟不久後她遭受家暴，這件事令阿榮決心離家出走，加上讀書不成，只愛玩音樂，就算人到四十歲，太太亦為他誕下兒子「暴龍哥」，阿榮依然拒絕長大。直至一次意外，其妻身亡，性格向來不喜歡細路仔的鰥夫阿榮，只能夠和「暴龍哥」相依為命，人生突然陷入低谷，生活一塌糊塗。

因為一張保單，令阿榮（鄭中基飾）和芷明（張可頤飾）相遇，互相見證對方成長，隨時日變成知心好友。（劇照）

就在這個「衰到貼地」的時間，因為一張保單，阿榮遇上亡妻生前認識的保險經紀羅芷明（張可頤飾）。芷明是個相當有學識和主見的職業女性，在保險公司裏跟下屬關係良好，更經常以愛情心理專家的態度，幫助他們分析愛情難題。奈何能醫不自醫，芷明的擇偶標準錯誤，導致婚姻觸礁，因為發現前夫Roger（邵仲衡飾）有外遇而提出離婚。其實一直以來，芷明身邊都不乏追求者，包括柳俊江飾演的Brandon和駱振偉飾演的「投胎界KOL」雷氏少爺阿Ted。雖然柳爺只屬客串性質、戲份不多，但導演戚家基接受訪問時坦言，Brandon對芷明來說，既是旁觀者，也是局內人，實有存在的必要。

柳俊江今次在《暖男爸爸》客串飾演Brandon，既是芷明（張可頤飾）和丈夫Roger（邵仲衡飾）的好友，也是芷明的追求者。（劇照）

導演：《暖男爸爸》係講Second Chance！

Peter細心解釋劇中柳爺跟邵仲衡和張可頤之間的三角關係。「柳俊江（Brandon）係邵仲衡（Roger）嘅朋友，亦係佢哋兩公婆嘅Family friend，佢好清楚Roger對芷明不忠，自己對芷明有好感，又睇唔過眼芷明自己當睇唔到。」幾經思量，Brandon決定鼓氣勇氣，反客為主，就算明知芷明是有夫之婦，依然主動追求，「但係芷明因為自己愛Roger，拒絕咗，之後芷明發現Roger出軌，然後離婚，但嗰個時候，Brandon已經離開咗香港，蘇州過後冇艇搭，然後就輪到Thor（駱振偉）飾演嘅阿Ted出現。」

戚導坦言，《暖男爸爸》並非觀眾已聽上萬次的「帶子洪郎」老土故事，「其實呢個戲係講Second Chance（第二次機會）嘅。」所以阿Ted在芷明的身邊出現，跟Brandon一樣，都是有他出現的原因和功能。

芷明拒絕Brandon追求之後，又跟丈夫Roger離婚，感情受創，隔了一段時間之後，她遇上Ted（駱振偉飾）。面對他的追求，芷明沒有拒絕，導演指，在心理層面上，她這個決定是為了彌補內心對於拒絕Brandon帶來的情感遺憾。（劇照）

柳俊江與駱振偉角色造型刻意相似

「去到劇情嘅現時空，Ted追求芷明，芷明冇拒絕，不過佢自己唔係好明點解，直至Roger返香港探芷明，芷明懷疑Roger係唔係想追返自己，Roger就提出咗一點，問芷明覺唔覺得阿Ted同之前嘅Brandon個款有啲似，兩個都斯文、官仔骨骨，芷明被前夫呢一句點醒，先至明白，自己接受Ted可能係因為心理上彌補之前拒絕Brandon嘅遺憾。」

Peter希望能夠讓觀眾感受到劇組的用心，所以製作上的會按照劇情和角色性格出發，所以看劇的時候不難發現，駱振偉和柳爺的角色造型上都是刻意追求相似，呼應芷明的內心想法，至於為何會邀請柳爺客串，Peter解釋：「我要搵一個斯文知性又有吸引力、可以同邵仲衡爭女人，又可以溝得到張可頤嘅男人。」到底並非科班出身的柳爺，跟演技已去到爐火純青的張可頤演對手對戲會有怎樣的效果？就要留意《暖男爸爸》的播出。

Peter承認，駱振偉和柳爺的角色造型上都是刻意追求相似，藉此呼應芷明的內心想法。（劇組）

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