程瑤同林燕玲大談購物經　爆收藏逾200對高踭鞋：合眼緣就買！

模特兒出身的程瑤向來對打扮非常講究，更是全家人的形象顧問，早前其兒子飛到英國讀書，程瑤除了幫兒子執行李，還為他襯好不同顏色的口罩在當地使用，實行要由頭潮到落腳。過往經常四圍飛做騷的她，於各地shopping搜羅各式各樣靚衫靚鞋已成為指定動作，在家的「戰利品」多不勝數，熱愛shopping的程瑤笑言鍾情收藏高踭鞋，名符其實是一位高踭鞋收藏家。

近日程瑤獲經營迷你倉生意的好友陳啟豪邀請上節目，與節目主持林燕玲大談購物經。

近日，程瑤獲經營迷你倉生意的好友陳啟豪邀請上節目，與節目主持林燕玲大談購物經，還帶了多對珍藏高踭鞋，分享收藏高踭鞋的心得，程瑤坦言多年來購買的高踭鞋多到數唔到，但應該超過二百對，她笑說︰「我年青做模特兒時已開始收藏高踭鞋，只要合眼緣就買，因為當時客戶只會替我們準備衣服，高踭鞋是要模特兒自己準備，所以從那時開始我便很喜歡留意高踭鞋，而且高跟鞋最緊要夠高，因為大家希望自己看來比較高一些。」

程瑤直言相比買衫，其實買高踭鞋都有好處。

雖然購物高踭鞋的能力非常瘋狂，不過程瑤直言相比買衫，其實買高踭鞋都有好處，她笑說︰「買高跟鞋有一個好處是不會很浪費時間，因為買衣服會用很多時間在更衣室，試鞋就很簡單，穿上去便可。因為你身邊的另一件未必很有耐性地等待，所以去購物很多時候我只買高踭鞋。」不過因為近來少了出席活動，高踭鞋又不需要成日著，加上老公詐型愈買愈多放滿整間屋，程瑤計劃將部分高踭鞋放入迷你倉，騰出空間，還笑言︰「這樣可以預留空位買多啲新鞋都唔錯喎。」

程瑤提到要保養高踭鞋其實花很多心機，尤其是一些獨一無二的鞋款，直言以貴賓式對待其高踭鞋。

此外，程瑤提到要保養高踭鞋其實花很多心機，尤其是一些獨一無二的鞋款，直言以貴賓式對待其高踭鞋，她說︰「我需要經常拿它們出來抹抹，仲特別整一部抽濕機，因為高跟鞋會容易氧化或者破爛，有些我很喜歡的鞋款係要出外找專人修補，係要花時間打理，不過都值得的。」