收視滯後報告｜三線劇集齊上升　十一月先係豐收期

收視報告又再出爐，今次的日期是10月5日至10月11日。上次報告提及，無綫在挑選內地劇的時候，應該要考慮更加周全，因為《延禧攻略》神話不能時時出現，一不小心，隨時造成現在《錦繡南歌》的情況。

《錦繡南歌》在第一周首播錄得21點後，一直下跌，上星期已跌到18.7點，幸好去到今次報告終於反彈，錄得20.1點，重上2字頭的水平。而情況大致相同的《C9特工》，今次報告也回升至20.4點，起碼兩部黃金檔期的劇集都看不到1字頭的收視，要知道上星期兩套齊齊跌穿20點是一個多年未試過的紀錄。

除了兩套黃金檔外，《愛•回家之開心速遞》也回升至26點，三線劇集齊齊升。

唔知大結局可唔可以再升高啲？（劇照）

收視低潮期隨著今次3套劇集齊齊升，可能就此結束，但亦有可能再維持一段短時間，不過去到11月肯定會結束。為何如此肯定？因為無綫在11月開始推出一些重頭劇，包括《踩過界2》和《使徒行者3》，兩套除了是有口碑的系列作之外，演員陣容也不是《C9特工》、《過街英雄》或是港人不熟悉的《錦繡南歌》能比較，相信觀眾會重新開回電視。

除了有吳卓羲、姜皓文等人，《使徒行者3》究竟仲有咩人客串？點擊下圖立即睇！

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.0點，最高收視周二(6日)晚27.4點。《錦繡南歌》周一至五平均20.1點，最高收視周五(9日)晚21.0點。《C9特工》周一至五平均20.4點，最高收視周五(9日)晚21.4點。《踩過界》周一至五平均5.5點，最高收視周六(10日)晚6.4點。