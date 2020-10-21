【Emily in Paris】盤點十個絕美打卡位　冇去過等於從未踏足巴黎

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）風靡全球，由劇中的服裝穿搭、出現過的多位法國型男及法國人真實的生活，都成為網民熱烈討論的話題。雖然劇集播出後評語好壞參半，更因描述法國人的刻板印象而激嬲當地人，但無可否認巴黎的美景已經攻陷了一眾劇迷。現在就為大家介紹在劇中出現過的10個必去景點，跟住Emily的足跡在疫情過後來個巴黎浪漫之旅！

Emily的住所

主角Emily在巴黎的住所位於第五區的吊刑廣場（Place de l'Estrapade），附近還有安葬法國名人，包括雨果、居禮夫人等的巴黎萬神殿（Panthéon）。在中世紀至1687年前，吊刑廣場確實是法國人懲罰逃兵及罪犯的廣場，他們會將犯人的手綁在後背，然後倒吊在高空。不過，現今的吊刑廣場已發展為高級商住宅區，租金非常昂貴。

盧森堡公園（Jardin du Luxembourg）

Emily每朝跑步經過的盧森堡公園（Jardin du Luxembourg），環境清幽，古色古香的中世紀建築物旁邊佈滿花草樹木，每天來散步一定心曠神怡。另外，公園佔地224,500平方公尺，是當地學生最喜歡Hea的地方。

巴黎藝術橋（Pont des Arts）

藝術橋位於塞納河上的人行橋，法蘭西學會和羅浮宮中央廣場，是第一集Emily晚上跟男友Doug通電話的地方。因為能夠欣賞到美麗的日落，藝術橋吸引不少情侶到河邊散步，而今年有很多到巴黎旅遊的情侶都會在橋上的欄杆掛上寫上名字的鎖，然後將鎖匙掉進塞納河，來代表愛的承諾。

小酒館Terra Nera

劇集播出後，型男大廚Gabriel（Lucas Bravo飾）隨即爆紅，更成為各女粉絲的完美情人。而劇中Gabriel工作的餐廳Les Deux Compères，在現實中其實是一間名為Terra Nera的意大利小酒館，酒館的門面和裝修跟劇中一模一樣。位於吊刑廣場附近，相信疫情過後會有不少粉絲前往朝聖。

地址：18 Rue des Fossés Saint-Jacques

皇家公園（Jardin du Palais Royal）

Emily跟好友Mindy（Ashley Park飾）聊天的公園就是位於羅浮宮旁邊的皇家公園，長滿大樹的長廊給予當地人一個寧靜的空間，因為四旁都有建築擋着，故較少遊客前往。另外，每年的五、六月都會有玫瑰園藝展，非常適合愛花之人到訪。

位於夏樂宮的Café de l'Homme

Emily跟香水品牌老闆Antoine相遇的地方，就是位於夏樂宮（Palais de Chaillot）的餐廳Café de l'Homme。位於法國巴黎十六區，隔塞納河與巴黎鐵塔相對，露天的茶座能夠看着巴黎鐵塔用餐，是很多遊客會前往朝聖的人氣景點。

巴黎左岸最出名的花神咖啡館（Café de Flore）

Emily放工後獨自在咖啡館喝酒的時候邂逅情人Thomas，對方耐心地介紹了這間位於巴黎第六區，聖日耳曼大道的咖啡館。Café de Flore 1887年開業， 是20世紀初文化交流的聖地，法國哲學家Jean-Paul Sartre、大文豪海明威等有識之士聚集的地方。另外，咖啡館最出名的並不是咖啡，而是被譽為全巴黎最好喝的熱朱古力，去到巴黎記得要去感受一下。

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