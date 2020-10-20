三浦春馬被質疑遭他殺？　近萬粉絲聯署要警方重啟調查還偶像公道

日本人氣男星三浦春馬於7月18日 下午被發現於東京寓所內上吊自殺身亡，終年30歲。他所屬的事務所Amuse於他逝世的第49天，在官網交代有關春馬當日離世的情況，並澄清三個誤傳，表明春馬並沒有留下遺書。事發至今已三個多月，春馬的死訊依然令不少圈中人以及一眾粉絲難以接受。

三浦春馬月前自殺身亡，終年30歲。(三浦春馬ig)

雖然日本警方以自殺結案，春馬的家屬也沒提出任何異議，但近日有近萬名粉絲就認為偶像是「他殺」，認為他的死絕對「有可疑」，於是簽名聯署要求警方重啟調查，希望能為春馬討回公道。網上亦流傳有關春馬是「他殺」的種種揣測，當地多本雜誌均有報道探討。

春馬的死訊依然令不少圈中人以及一眾粉絲難以接受。(三浦春馬ig)

春馬離世後，曾有報道指他在日記寫下「好想死」 ，但其所屬的事務所Amuse卻否認他有留下遺書。有指春馬拍攝劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》時疑遭導演欺凌，只拍了約三集戲份的他，在該劇播出後被發現明顯消瘦了，有觀眾揭發此劇有不少捉弄春馬的疑點，有傳兩位導演平野俊一和木村尚與春馬關係欠佳，懷疑他生前分別被兩導演以權力欺凌，但他的所屬事務所卻對之視而不見。粉絲質疑事務所才是真正的「殺人兇手」。

三浦春馬是電影《進擊的巨人》男主角。

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