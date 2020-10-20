多圖｜美日混血肥妹最重達108公斤早餐食5人份　決心減肥想做藝人

不少人都說胖子是潛力股，日前日本節目《世界上讓人吃驚的新聞》（ザ!世界仰天ニュース）介紹一位女生喪減58公斤變成索女，引起廣泛關注。

Mary讀中學時體重已達93公斤。（Twitter圖片）

節目最新一集介紹了4名減肥成功的女生，其中一個叫Mary的美日混血兒，是減得最多的一位。現年26歲的Mary在日本沖繩宮古島出世，父母在她小時候離婚，爸爸回去美國，而她就跟媽媽和婆婆住。為了補償她未能在完整家庭成長的缺憾，她的母親就開始不斷給她餵食好吃的東西，養成了Mary的超大胃口。她小學三年級時，體重就達62公斤，升了中學後，身高1米67的Mary，就已經有93公斤重，非常驚人。她雖然在成長期間，身形暴漲，但Mary的家人沒有在意，還安慰她說︰「因為妳有一半的美國血統嘛！當然會長得比較大隻，妳到美國的話還算細粒啦！」婆婆更陪她一起狂喝可樂。

Mary五官標緻，先天條件很好，減肥後變索女。（Instagram@1___mary___0）

長大後，Mary最重試過去到108公斤。其實她的五官標緻，先天條件很好，而她到東京後就萌生了想做藝人的念頭，夢想是成為像日本混血女星Becky一樣的藝人。再加上Mary的姊姊身形窈窕，令她下定決心減肥。Mary本身食量驚人，單單是早餐就吃塗滿忌廉的多士、混合蜂蜜和煉奶的麥片和一大碗白飯，全都是高糖高熱量，還足足是五個人的份量。決心減肥後，Mary首先改變飲食習慣，主要進食蔬果。她再配合運動，每天4點半起床晨跑個半鐘，又會進行核心訓練，同時她將三餐和體重的照片發給親友，讓大家督促她減肥，增加動力。在她感到累了的時候，Mary就會看荷里活明星的照片激勵自己。經過了8個月的努力，她成功減了58公斤，搖身一變成為索女，向進軍娛樂圈的夢想進發。

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