【踩過界】張振朗同蔡思貝由兄弟變情侶　奠定無綫最強CP組合

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。而對於《踩過界》再接《使徒行者3》的安排，能稱得上「最大得益者」的定必是張振朗和蔡思貝，因為二人也是兩劇的主演。其實張振朗和蔡思貝自《踩過界》飾演「好兄弟」而大獲觀眾歡迎，及後又火速再次合作，在《機場特警》飾演情侶，繼而又再拍《踩過界II》以及《使徒行者3》，合作無間。

張振朗同蔡思貝喺《踩過界》有唔少笑料：

+ 6 + 6 + 6

近日張振朗和蔡思貝因為《使徒行者3》在myTV Gold啟播而接受「myTVSUPER」訪問時就大談第一次合作《踩過界》的拍攝經歷，張振朗說了一番肺腑之言，令蔡思貝一度感觸落淚，張振朗：「我第一印象到而家，由一開頭《踩過界》，思貝係好冇信心嘅一個人，喺觀眾角度睇好似好自信爆棚咁，但其實唔係，到而家《使徒行者3》，大家會發覺思貝個轉變好大，佢嗰個演繹嘅自信，唔係叫自信，係叫Charm（魅力），觀眾係會感覺到佢成熟咗好多，大個咗好多，呢個係有經歷嘅人（身上）會見到。」

之後思貝就感觸落淚：

張振朗與蔡思貝由《踩過界》開始混熟，由戲裡戲外都變成好朋友，正如張振朗所言的「以角色會友」，他說：「一開波入嚟就喺度『砌』啦俗稱，『砌戲』呀即係。喺《踩過界》大家Feel到入一個角色係點，對一場戲嘅態度應該係點。」而思貝亦表示《踩過界》是二人同時開竅的時候：「我哋行嘅路有丁點相似，或者係時空上、時機上相似，（所以）令到我哋能夠成為好拍檔，所以令到我哋大家好一致。」在《踩過界》之後，《使徒行者3》緊隨其後，繼而又再有《踩過界II》，即係嚟緊幾個月都會保持見到這一對螢慕CP ！

佢哋兩個好好感情！（截圖）

點撃睇更多蔡思貝靚相：

+ 14 + 14 + 14

同場加映：

踩過界︱傳與王浩信張振朗舉止親密 細數蔡思貝11位緋聞男友

點撃重溫蔡思貝自入行以來的緋聞男友：