ViuTV《無限斜棟》預告出爐　陳卓賢盧慧敏開偵探社客人粒粒皆星

ViuTV日前播出2021年節目巡禮，率先播出一系列新節目預告片，當中包括自製劇《無限斜棟有限公司》。此劇於今年9月初開鏡，至今仍在拍攝中，惟台前幕後對劇情保密到家，除了以偵探社為故事主題和演出陣容外，外界所知不多。 撰文：游大東

《無限斜棟有限公司》早於9月開拍，並邀得吳家麗、葉童、太保等資深演員參演，陣容頗有睇頭。（資料圖片）

「斜棟」即「Slash」 黃定謙身份神秘

參考ViuTV播出的一分鐘預告，《無限斜棟有限公司》可以稱得上是日本著名動漫《銀魂》裏主角坂田銀時經營的「萬事屋」香港真人版，故事講述由盧慧敏（Amy）飾演的陳家晞，父親陳鎮東本身是「全知偵探社」老闆，後來這家公司不知何解會「易手」予陳卓賢（Ian@MIRROR）飾演的張諾恆。

二人相遇之後，決定更改偵探社的市場定位，由純粹為客人蒐證，變為「乜都接」。張諾恆在預告中向陳家晞解釋，「斜棟」即「Slash」，功能多樣：「偵測、尋人尋物、運輸、示愛、分手、箍煲，淨係唔做犯法嘢、咩都接嘅事務所！」至於第三位主角黃定謙身份相當神秘，只知道其角色名為李展翹，會跟Ian和Amy一同經營「斜棟」生意。

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《無限斜棟有限公司》由黃定謙（左）、盧慧敏（中）和陳卓賢（右）三位擔正做主角。（資料圖片）

影后影帝一齊演 客戶粒粒皆星

新劇由三位新人擔正，觀眾可能認識不深，但他們的「客戶」絕對粒粒皆星，不是影后影帝，就是「影壇惡人」，計有「金像影后」葉童、「金像影帝」太保、「金馬影后」吳家麗，還有兇神惡煞的黃光亮，以及創作鬼才葛民輝等等，另外近年人氣急升的ERROR成員193（郭嘉駿）和「ViuTV小花」沈殷怡（Shirley）都有份參演，後者更首度嘗試反叛角色，她直言性格相當黐線。至於積極操肌的Ian，在這套劇中再有機會曬肌，更會有一幕強吻Amy，他承認這一趟是真真正正獻出熒幕初吻，Fans定必相當期待。

談到幕後班底，《無限斜棟》由巢志豪執導，編劇是曾經在「CapTV擷電視」負責故事創作和演出的許賢（海鹽）及蘇致豪（豪哥），這是繼《仇老爺爺》（2019）再次參與電視製作，而他們與好兄弟游學修經營的YouTube頻道「試當真」（Trial and Error）將於下周一（26/10）開張，相信很大機會繼續奉行搞笑創作路線。

《無限斜棟有限公司》的兩位編劇：「海鹽」許賢以及「豪哥」蘇致豪，是游學修的好兄弟，曾經在《仇老爺爺》客串仇樂秋的「豬朋狗友」。（電視截圖）

「ViuTV小花」沈殷怡（Shirley）今次在《無限斜棟》首度嘗試反叛角色，她直言性格相當黐線：「我今次演一個反骨女，會做好多譬如𠝹手去報復我媽媽，對我嚟講真係好大挑戰。」（資料圖片）

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