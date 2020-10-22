傳龔嘉欣與大馬富二代男友分手：對我來講，做嘢一定係最緊要

現年30歲的龔嘉欣近年除了專注拍劇之外，去年更走出舒適圈，與友人合資於馬來西亞開設港式火鍋店。與此同時，嘉欣亦被指與一名馬來西亞富二代Byran熱戀，Byran亦有份打本給嘉欣開舖，雖然嘉欣一向都公開否認，但有消息指出，Byran除了二人英文名縮寫「KB （Katy & Bryan）」車牌贈嘉欣之外，男方生日影大合照時，嘉欣都坐正旁邊儼如女友。不過近日就有報道指二人已經分手，原因二人分隔異地，各自異性綠旺，最後決定結束一年的戀情。

之前佢哋仲一齊慶生！（IG圖片）

2018年，龔嘉欣、陳凱琳、譚凱琪以及沈卓盈因為無綫（TVB）劇集《平安谷之詭谷傳說》而組織「少婦聯盟」，除了龔嘉欣之外，其餘三位都已經有家室，如今嘉欣的「地下情」又傳告吹，不少粉絲都替她擔心。

少婦聯盟感情好好！（IG@ghlchan）

《香港01》記者曾致電嘉欣，問及與Bryan的關係，她再一次強調「一直都係朋友關係」，並補充謂：「我火鍋店嘅Partner係香港做開好多年火鍋生意嘅朋友。我好享受而家一個人嘅時間，對我來講，做嘢一定係最緊要，自己有好多目標仲未達到，所以都會更加專心係做嘢方面，唔好令人失望。」另外，嘉欣亦透露火鍋店至今仍然受新冠肺炎疫情影響而暫時停業。

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