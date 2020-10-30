陪我講 Shall We Talk︱陳奕迅入青山試做院友：呢度正常過出面！

由陳奕迅（Eason）、黃仁龍、彭秀慧和江旻憓主持的香港電台（RTHK）節目《陪我講 Shall We Walk》將於11月1日起首播，與觀眾一起認識精神健康的重要，以及理解精神病患者及照顧者所面對的困難。

由陳奕迅（Eason）、黃仁龍、彭秀慧和江旻憓主持的香港電台（RTHK）節目《陪我講 Shall We Walk》將於11月1日起首播，首集便由陳奕迅帶觀眾遊青山醫院。（RTHK）

談起青山醫院，不少香港人一直將它和「瘋人院」劃上等號，而Eason在第一集中便親身到青山醫院探訪，在工作十年的伍莉瑩醫生帶領下周圍睇，他在參觀期間更向伍醫生笑謂：「我成日俾人話應該要入嚟。」又到了青山醫院最神秘的一個地方──四面牆連地板都鋪上軟墊的隔離房，體驗身處密閉房間的感受。

點擊下圖觀看Eason進入隔離房情況：

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不少人誤以為病人全都是被迫關進隔離房，但原來事實上是不少情緒失控的病人，自己要求進入房間休息，而Eason亦有在房間反思自己，理解病人心中的悔疚心情。之後，Eason又隨伍醫生參觀病房，以及親嘗病人的午餐，令他感受更深：「我覺得呢度仲正常，因為出面太唔正常喇。」

點擊片段觀看第一集預告：

而Eason在第二集中則到茶餐廳探訪聘請弱勢社群員工的老闆蔡偉廉（William），更向穎雯、德維和嘉倫三位伙記拜師齊齊煮下午茶餐，又聽三人「爆大鑊」，分享老闆平時如何對待他們，而老闆對他們讚不絕口：「我好少勞氣，從來不遲到。返工最早收工最遲，從來不托手㬹。」

點擊片段觀看第二集預告：

香港電台、精神健康諮詢委員會聯合製作節目《陪我講 Shall We Talk》一連八集的電視節目將於2020年11月1日起，逢星期日，晚上9時05分，港台電視31/31A播映。