Irene@Red Velvet遭造型師批態度差耍大牌　即IG發文道歉平息風波

資深韓國造型師兼雜誌編輯A某昨日（21/10）在Instagram寫長文控訴，爆韓國有女藝人做訪問時態度惡劣，兩人共處的20分鐘像身處地獄。

Irene （裴柱現）一直被指態度差，喜愛耍大牌。(renebaebae@IG)

A某表示，早已聽過對方經常黑面，雖然有心理準備，但當被對方以嫌棄的嘴臉指指點點仍大感無地自容，最後更忍不住落淚。A某透露自己已經錄音以防萬一，在文末Hashtag「#psyco」和「#monster」。而《Psyco》是韓國女團Red Velvet的歌曲，《Monster》則是Red Velvet成員Irene與Seulgi的二人組合歌，網民紛紛猜測到底是Irene還是Seulgi。

其後有網民發現A某刪除社交網站上稱讚Irene的字句，A某的友人更留言爆整個圈子都知道該女藝人曾在廣告現場怒視、發脾氣以及呼喝他人。

Irene迅速在IG發文道歉，指對自己不成熟的行為感後悔和羞愧。（IG@renebaebae）

Irene（裴柱現）於周四（22/10）發文道歉，指對自己不成熟的行為感後悔和羞愧，並正在反省中，而SM事務所指Irene已經向該名造型師當面道歉。

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