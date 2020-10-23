專訪︱吳家麗指新人歷練少演戲難免生硬：我後生嗰陣都係一嚿雲

訪問前，ViuTV的公關姐姐先用WhatsApp備案說：「家麗姐Request，今次只得45分鐘傾，佢話做得耐會好攰。」也理解，畢竟不是二八年華，體能狀態無法回到年輕時，何況受訪定必是「車輪戰」，唔攰就奇。事實上她每晚八、九點便上床睡覺，同一時間，記者才剛好準備吃晚飯。「我都唔想咁早瞓，但有時凌晨四點幾五點起身，去到八點九點就好似食咗安眠藥咁，坐坐下喺度睇住個Pad咁就瞓着，但開工時又會調節番。」 無需工作的日子，家麗姐總會為有自己安排「獨腳戲」，節目豐富，可以忙足一整天。近年她熱衷學繪畫，水墨畫、素描、水彩、油畫，都有涉獵，「一幅畫，你真係要畫3、4個鐘，真係好嘥神，但我好鍾意畫畫嗰個過程，我覺得有顏色治療法，日日對住啲顏色，係會開心啲。」身為「架己冷」，天生為食，更愛煮嘢食，每星期總會抽時間，從渣甸山住所出發，駕車到北角春秧街買餸，完全不怕人多。「多人又點？人嘅生活就係要行街市㗎啦，最鍾意見到啲菜呀魚呀生果都好新鮮！」 可以想像那個畫面，吳家麗今年已五十有六，美艷如昔，跟她同年紀的人，絕大部份都已變成在街市裏隨處可見的煮飯婆和肥師奶，但她依然一個人，既因緣份未到，亦是心態使然：「唔係我選擇單身，係我個人都冇野心，又好隨緣。」獨身多年，她習慣自由，「唔好為一個人去做一樣嘢，而家能夠睇自己想睇嘅嘢，食自己想食嘅嘢，做自己鍾意做嘅嘢，我已經覺得好開心，你諗下幾簡單？！」一個人原來都可以盡興，家麗姐每天都在過這樣子的生活。 撰文：游大東 攝影：梁碧玲

吳家麗指現時自己獨居，生活簡樸，但求自己開心。對於男女感情，一切隨緣不強求。「唔係我選擇單身，係我個人都冇野心，又好隨緣。」（梁碧玲攝）

「架己冷」 最愛蒸魚

潮州人，天生饞嘴，講到食，吳家麗難掩雀躍，家鄉臨海之故，對吃海產尤其鍾情，特別是魚類。「唔鍾意食煎魚，乜魚都要蒸，又因為我係潮州人，鍾意食雪凍嘅魚，蒸完，食唔晒，就擺入雪櫃，仲有新鮮嘅魚飯。」黃花、馬頭、烏頭、鯧魚（倉魚）和大眼雞（木棉魚或剝皮魚），家麗姐都愛，「我又好鍾意食螄蚶，（潮式）生醃嗰隻，好正！」

她強調今天生活相當簡樸，但對於吃，就算一人份量容易處理，也絕不馬虎了事，盡可能在「隨意」之中找新意。「我一個人住，唔鍾意開個電飯煲（煮飯）再加一餸一湯，我唔係好鍾意呢啲，始終一個人住，我好隨意，譬如（晚飯）我會蒸條魚，就係食嗰條魚，或者整個豆腐煲，如果煲湯，就淨係食湯渣，突然想包餛飩，都會整兩款，蝦同韭菜，想有菜有肉咪整一品煲。」

沒有聘請家傭，想食好啲，就要親自落場。「我住渣甸山，舊陣時會喺銅鑼灣附近學唱歌，學完一兩個鐘，再做埋Body（按摩）之後咪去北角春秧街買啲嘢，而家就會揸車落去買。」家麗姐說，「見到啲魚呀、菜呀同埋生果好新鮮，顏色好靚，我就好開心，因為我真係好鍾意睇呢啲嘢。」愛逛街市是表象，其實是她喜歡顏色繽紛的事物，入廚外，繪畫是日常生活中另一個重要節目。

家麗姐指自己不用工作的時候，熱愛繪畫和逛街市。家麗姐說，「見到啲魚呀、菜呀同埋生果好新鮮，顏色好靚，我就好開心，因為我真係好鍾意睇呢啲嘢。」（梁碧玲攝）

對感情不憧憬也不抗拒

「咩畫都畫，素描、水墨畫、水彩、油畫，都學過，我鍾意用唔同素材去畫，要畫起一幅畫，要十幾個鐘，有時甚至要花20幾個鐘，每次畫3、4個鐘已經好嘥神，所以一日畫唔到幾多，但我好鍾意個過程，我覺得係有『顏色治療法』，日日對住，呢隻顏色溝嗰隻，係會開心啲㗎。」家麗姐坦言，自細已喜歡繪畫，更有想過長大後當畫家，結果在幕前打滾40年，「呢10年我係比較悠閒，多咗私人時間，梗係想去學啲自己鍾意嘅事。」也得承認，假若今天的吳家麗已成為人妻，需要相夫教子，大概也難有此雅興，於畫紙上創作。

「如果你話我有拍拖，或者早婚，有自己仔女，我諗我做唔到呢啲嘢，即係你有呢啲時間或者興趣，都要同人哋（另一半）協調，阿仔鍾意打波，你要陪佢、湊佢，老公鍾意打Golf，你又要陪佢，呢種嘢（生活）我未必鍾意。」家麗姐說，做人其實可以好簡單，緊記要對自己好，要為自己的快樂着想，以下一句是她的智慧之言。「唔好為一個人去做一樣嘢！」家麗姐指，對於男女之間的感情事，心態上從來都是隨緣 ── 不憧憬，也不抗拒。

「我覺得，一個人去到咩時間都好，只要遇到對嘅人，自然會到對嘅路，你未行到嗰度，又未遇到啱嘅人，咁又談何拍拖談何結婚呢？」言下之意，是遇不上嗎？家麗姐說從來沒有抗拒追求者，亦沒有積極爭取，但也有可能先入為主之故，因為幕前好經常演女強人、大家姐，令旁人誤會自己氣場太強，難以靠近，「學你話齋，好講緣份，或者有機會嘅時候我又錯失咗，總之我冇刻意去諗，其實而家你都好少見我出去做啲咩Event，開工就開工，宣傳就宣傳，就係咁多，社交上唔太活躍，少咗識啲新朋友，就好似我拍《熟女強人》咁，成班好姊妹都識咗十幾廿年。」

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《熟女強人》裏，魏辰晞（吳家麗飾）與程浩天（張松枝飾）的感情因為「張祥（黃錦燊飾）騙局」穿煲而無疾而終。雖然「尋找精子大計」告吹，但魏不感失落：「我做人嘅宗旨係，唔需要男朋友，唔需要拍拖，更加唔需要婚姻。一個人，我幾開心呀！」這段對白，跟家麗姐現時對於感情的想法相當切合。（劇照）

接演《熟女》為戲癮也為撐女人

數數手指，家麗姐已超過20年沒有為本地免費電視台拍劇（對上一套已是1997年的亞視劇集《天長地久》），千禧年之後，更曾經明顯減產，直到2014年才開始再度活躍，今年更一口氣接拍兩套ViuTV劇集 ─ 《熟女強人》以及《無限斜棟有限公司》，她解釋是因為香港開戲不多，亦因為自己的崗位改變了。

「老老實實，呢十年，（香港）電影始終唔係咁多產，但做咗呢行咁耐，始終都係有戲癮嘅！同埋始終都係男性主題居多，十套有八套都係動作、警匪、卧底，呢幾年拍過《今晚打喪屍》同《我的筍盤男友》，戲份都唔算多。另一方面我多做過導演，拍過《花街柳巷》（與翁秀蘭共同執導／2015）和《有客到》（2015），參與多咗幕後、編劇同埋統籌工作，但做導演真係好辛苦，因為我要兼顧埋幕前，所以都係專心做番演員好啲。」

已逾20年沒拍港劇的家麗姐坦言，當初願意接拍《熟女強人》，除了因為跟監製相熟，又想過戲癮之外，更希望借這次構思故事，為女性爭戲。「我覺得香港好少呢啲專寫女性嘅電視劇！」（《熟女強人》劇照）

要拍一套有靚人靚景靚衫的港劇

正因為電影市場依然由男性主導，所以家麗姐才決定要參演《熟女強人》，甚至參與故事構思，「因為《熟女》呢套劇嘅監製伍健雄，我同佢合作咗好多次，《有客到》同《女子監獄》（2019年拍攝，未上映）都係佢，而《女》我負責做埋策劃，成日同佢吹水，佢話ViuTV想開劇，我話好呀，我好鍾意大陸有套劇叫《歡樂頌》（第一季2016年首播、劉濤主演），講一班幾個女仔，唔同階層、唔同職業、唔同性格，喺埋同一層樓度住，大家聚埋講自己嘅問題，我覺得香港好少呢啲專寫女性嘅電視劇，於是就幫監製起咗個故事大綱，ViuTV又鍾意喎，舊年年底開始埋班、見演員。」

吳家麗自1980年於無綫第10期藝員訓練班畢業入行後，過去40年演出作品無數，在大台產量尤多，「舊陣時真係拍過好多電視劇，古裝時裝都拍過晒。」今次她有份參與製作，劇集裏必定要有以下元素，「我就係想拍一套簡單得嚟，又要有靚人靚景靚衫。」家麗姐指，《熟女強人》不同角色，無論雪卵、換妻、Part Time Boyfriend、同性戀、一夜情，統統都能夠反映現實，「只要打開個網，睇啲傳媒報道，都會見到呢啲事，希望觀眾了解時下女性面對嘅問題。」家麗姐又指，如果《熟》劇受歡迎，不排除參考美劇製作，開拍第二季、第三季，「大台嘅《使徒行者》都有好多季啦！」

曾樂彤在《熟女強人》裏飾演魏辰晞（吳家麗）的私人秘書王惠芬。二人初次合作，曾樂彤的表演令家麗姐留下不俗印象。「我覺得佢係一個好有理想嘅女仔，佢好想做好自己啲戲。」（《熟女強人》劇照）

對曾樂彤難忘：佢係一個好有理想嘅女仔

今次飾演劇中「歡迎光臨會」成員的，包括胡杏兒、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜，全部都入行多年，而且有不少演出經驗，唯一飾演其私人秘書的曾樂彤是新人，「佢做一個『地獄黑仔王』，成日都神神化化，又唔識人情世故，撞板多過食飯，呢個角色幾啱佢風格。佢成日都話：『我好鍾意做戲！』我話：『吓？你公司唔係捧你唱歌咩？』，我覺得佢係一個好有理想嘅女仔，佢好想做好自己啲戲，奈何呢幾年電影（發展）再加埋疫情，大家工作機會真係少咗，希望佢哋公司可以畀多啲機會佢啦。」

但今時今日當新人，獲得機會以外，還要有豁達的心，面對網上海量負評，已曾經奪得「金馬影后」和「金像獎」最佳女配角的家麗姐覺得，被質疑演技是每個當演員的必經階段，那怕外界視乎實力派的她也是如此，「你唔好講（而家），我後生都係咁，有時都會一嚿雲，因為人生經驗唔夠，好多嘢你未經歷過，你演出嘅時候係會有啲吃力。我都有同曾樂彤講，呢段時間唔多機會，咪趁機學多啲嘢囉。」

點擊下圖，欣賞《熟女強人》的精美劇照：