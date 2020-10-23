九尾狐被屈千年妖獸好無辜　一部小說令牠在劇集身敗名裂

韓劇《九尾狐傳》大熱，李棟旭飾演的千年九尾狐，化幻人形來到凡間尋找愛人，情節奇幻浪漫，掀起一片煲劇熱潮。其實九尾狐可男可女，亦正亦邪，可塑性甚高，歷年就有不少影視作品以九尾狐為題材，本地觀眾最熟悉的肯定是《封神榜》中溫碧霞飾演的妲己，但原來仲有女星演出九尾狐比她更加姣艷，下文為大家娓娓道來。

溫碧霞飾演九尾狐化身的妲己。（網上圖片）

九尾狐給人的印象，總是迷惑人心的妖物，壞事做盡，但原來這是一個美麗的誤會，九尾狐早於《山海經》已有記載，屬於神話生物，外貌如狐，將靈氣藏於尾巴，靈力滿載後，尾巴一分為二，所以到達九尾階段需要修練千年。在宋代以前九尾狐其實是祥獸，在春秋戰國時期，九尾狐甚至跟青龍、白虎、朱雀、玄武並列，但在明代出版的小說《封神演義》，將九尾狐寫作化身妲己魅惑紂王，禍國殃民，令商朝滅亡，九尾狐才成為了現今狐狸精的代表，其實非常無辜。以九尾狐題材的影視作品長拍長有，不少男星女星也曾演出過九尾狐，除了溫碧霞，近年最經典一定是《三生三世》系列的楊冪及迪麗熱巴，當然不少得韓劇《九尾狐傳》的李棟旭，受歡迎程度，絕對顛覆了九尾狐的壞蛋形象。

迪麗熱巴的九尾紅狐，形象深入民心。（網上圖片）

下圖有歷代曾演出九尾狐的男女藝人：

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同場加映申才恩筷子腿美圖：