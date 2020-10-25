Ella上鄭元暢烹飪節目玩到癲　戴假髮搞笑延續《薔薇之戀》CP感情

台灣藝人「小綜」鄭元暢主持網路節目《不專業廚房》，繼前2集邀來Ella爆笑神還原《薔薇之戀》後，本周迎來第三彈，已經脫序的二人，似乎已遺忘還在錄製節目，中途不是有人跑出鏡頭照鏡子，就是有人去上廁所，整個節目空無一人，一旁工作人員也笑翻，頻喊「郎（人）咧？」瘋狂程度堪稱史上之最！

鄭元暢與Ella拍節目邊飲邊煮玩得好癲：

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邊做菜邊「喝一杯」，已是鄭元暢《不專業廚房》慣例，二人邊以當年合作《薔薇之戀》中的「百合與葵」CP造型做菜，鄭元暢戴着長假髮忍不住頭癢，藉機先拿掉Ella 的假髮，再嘴甜讚美對方的原本髮型空氣瀏海「根本像宋慧喬」，順勢也拿掉自己的假髮，之後趁着Ella忙切菜，上演幫她脫衣橋段，惹得Ella大喊：「葵等了20年總算等到幫百合脫衣服了！」

紅酒下肚有點喝醉，但Ella反應依然極佳，不忘手邊料理進度，順利完成「韓式海鮮煎餅」，節目中二人搞笑不斷，看似非常「不正經」，但最終做出來的瑪德蓮、韓式海鮮煎餅，眾人都說讚，Ella也證明儘管人瘋，但廚藝仍在線。

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