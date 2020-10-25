GD@BIGBANG曬家中名畫　一幅最少索價100億韓元貴過間屋

韓國天團BIGBANG隊長GD今年4月搬新屋，搬入位於首爾龍山區的頂層豪宅「Nine One HANNAM」。他亦在IG大方公開其超過2,600呎的大屋，內部放滿畫作及藝術品，彷如博物館一樣。日前GD再上傳數張豪宅照片，眼利的粉絲發現當中一幅名畫，竟比GD家市價更要高！

GD@BIGBANG家中一幅名畫索價最少100億韓元！（IG/@xxxibgdrgn）

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GD日前（23日）在IG公開3張大屋新照，可見他的豪宅依舊掛滿藝術品，與他的藝術家性格非常合適。不過當中一幅來自英國畫家Francis Bacon的作品馬上成為焦點，完全逃不出粉絲的法眼。經粉絲肉搜後發現，Francis Bacon是世界成交價最高的畫家之一，一幅作品最少索價100億韓元（約6,900萬港元），亦是GD最喜歡的畫家之一。估計GD家中的名畫比他現時居住的頂層豪宅，約90億韓元（約6,200萬港元）的市價還要高，GD果然財力驚人。

GD吸金力驚人，豪宅內部超級「豪」！（IG/@xxxibgdrgn）

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