《全民造星III》新賽制成賣點　強尼：參賽者知名度愈高愈難玩！

ViuTV皇牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》，將於11月2日起，逢星期一至五晚上10點半播出，常規集數為35集，言即會播足7個星期，然後於12月底舉行總決賽。99台近日已開始滾筒式播放宣傳，為節目造勢，又於上周五（23/10）公開今屆的《前傳》MV，八位疑似備受力捧的參賽者隨即「現形」。不過擔任主持的強尼坦言，由於《造星III》採用全新賽制，而絕大部份選手經已入行好一段時間，略有知名度，但名氣隨時會成為他們晉級的障礙，「愈係多人認識，喺呢個比賽玩就會愈困難！」 撰文：游大東

《全民造星III》將於11月2日起首播，50位參賽者早前首次在記者會上現身。（資料圖片）

監製「花姐」黃慧君早前在記者會解釋，因為世紀疫症出現，令她決定要邀請一班已入行的藝人參加《全民造星III》：「疫情期間出面冇乜Job，MIRROR算係幸運兒中間都有工作機會，但我相信好多藝人都好慘，所以想借呢個平台畀入咗行嘅人有更多曝光率，希望可以共渡時艱。」正因為參賽者不是新人，強尼認為嘉賓評判會直接將要求提高，「譬如有啲人唱得好好，（評審）已經知道，亦都聽過，對參賽者嘅Expectation就會好高，如果佢哋（參賽者演出水準）係同平時一樣，都係唱得咁好，啲評判可能會覺得驚喜唔夠，或者進步唔係好多，即係考第一、考第二嗰班人好難進步，佢哋想晉級會好困難。」

強尼坦言，今屆的賽制將有別於前兩屆，但為保密，未有具體透露細節，他僅指出，這種方式能夠令「劇情」焦點落在個別參賽者身上，「以前係每隊一次過篩走好多人，個Focus未必落到個別參賽者身上，相對上，觀眾睇《造星III》會更加知道每一Round有邊個出局，同埋佢嘅表現係點。」強尼又承認，今屆比賽一定是《造星》首播以來最殘忍一次，「個個都係咁講，但我覺得作為一個真人騷，一個比賽節目，寧願被Foul出局，但畀人見到你、記得你嘅表現，呢個更加重要。」

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強尼直言，今屆《造星III》的參賽者絕大部份都已入行，知名度愈大的選手，出局機會愈大，因為評判會將要求和期望提高。「個個都話今屆賽制好殘忍！」（資料圖片）

據了解，《造星III》所有參賽者將會劃分為「彭秀慧隊」和「林二汶隊」，期間舉辦多個回合，每次大約淘汰10人，直至選出終極十強為止，而且有別於以往「綑綁式淘汰」，即不同組別對決後，敗方需要一次過篩走多名選手，今屆會按照每位參賽者的實際表現，由星級評判和兩位導師決定誰人可以留低，淘汰準則局局不同，更有可能出現「突然死亡」，成為今屆的賣點，令參賽者和觀眾帶來新衝擊。

知情人士透露，現時節目只剩下兩輪淘汰賽未錄影，也不知道有哪些參賽者已出局，但論知名度，現年40歲的E-Kids成員Alan（林詠倫）、ViuTV新劇《男排女將》主角顧定軒（Zeno）、來自馬來西亞的「唱將」龔柯允、前女團As One成員陳葦璇、女子組合Bingo成員陳康琪和關嘉敏（Carman），甚至曾參加《亞洲星光大道》的「班長」李明憲，和參加《全民造星II》的劉瑞祈都是今屆頗有名氣的選手，到底他們的命運如何？就要留意節目播出！

現年40歲的E-Kids成員Alan（林詠倫）、ViuTV新劇《男排女將》主角顧定軒（Zeno）、女子組合Bingo成員陳康琪和關嘉敏（Carman）都是今屆《造星》部份知名度較高的參賽者，到底他們的命運如何？就要留意節目播出！（資料圖片、Alan@E-Kids圖片由ViuTV提供）

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48位《全民造星III》女參賽者逐格睇：