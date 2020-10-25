內地毀掉經典系列　《棋魂》《網球王子》不及蕭正楠主演呢一套

陪著不少港人成長的日本漫畫《棋魂》，近日被拍成內地電視劇，但劇中人物造型卻是不敢恭維，將原著中靚仔俊朗的佐為，變成厚粉版東方不敗，而內地演員胡先煦，跟精靈活潑的少年主角進藤光，外形也是格格不入，形神欠奉，令不少粉絲有童年崩壞感覺。其實近年內地很多電視劇，也是翻拍日韓台的漫畫或劇集，但往往出品不似預期，被網民嘲笑「有錢就是任性」。

日漫《棋魂》陪著不少港人成長。（網上圖片）

內地真人版《棋魂》，角色造型充滿崩壞感。（劇照）

內地拍攝《棋魂》真人版，粉絲紛紛指是毀掉經典，童年回憶崩懷。其實在《棋魂》以外，日漫《網球王子》，去年也被拍成彭昱暢主演的電視劇《網球少年》，其後改名《奮鬥吧，少年！》，在經典漫畫先入為主下，劇集亦難以有更好成績。今年內地又宣佈開拍日漫《NANA》真人版《娜娜》，粉絲再一次集體崩潰，其實早在2012年已拍成內地劇《世界上的另一個我》，由戚薇、路晨演出。不過講到最經典的毀掉童年電視劇，卻是由蕭正楠擔當男主角，還是演出一位天才廚師，究竟是由哪一齣日漫改編，下文自有分曉。

日漫《網球王子》甚受港人歡迎。（網上圖片）

內地版《網球王子》，之後改名《奮鬥吧，少年！》。（劇照）

下圖有毀壞經典系列逐套睇：

蕭正楠主演的電視劇，造型熟口熟面。（劇照）

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同場加映劉温馨泳裝美圖：