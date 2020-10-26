【我們的歌】陳小春獻唱《紅豆》後　TFboys王源拒絕跟他組隊

內地歌唱真人騷《我們的歌》，由一班中港台歌手大鬥唱功歌藝，節目分為AB兩組比賽，近日播出B組的歌手環節，最讓人意想不到是歌手在節目中，竟然要集體飲奶，不問可知是植入式廣告，之後又要拉大隊玩籃球機，跟唱歌可謂風馬牛不相及，幸好之後歌手們真的有大開金口，總算滿足到一班粉絲。

歌唱真人騷歌手竟要集體飲奶，當然是因為植入式廣告啦。（節目截圖）

玩籃球機同唱歌風馬牛不相及，歌手們亦有點尷尬。（節目截圖）

首兩期節目中，A組歌手有譚詠麟、李健、鍾鎮濤、馮提莫、容祖兒、希林娜依．高、張信哲和太一，全是實力派歌手，令人更期待B組的表現，而B組歌手有鄧紫棋、陳小春、李玟、王源、GAI、孫楠、常石磊及鄭雲龍等，不過在比賽之前，一班歌手就齊齊拎起鮮奶暢飲一番，再一起玩籃球機，無非因為植入式廣告，只是畫面難免有點突兀。

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節目中亮點之一，是鄧紫棋唱完《孤獨》後，再跟李玟合唱《Can’t help Falling in love》，由於彼此合作無間，二人亦成功組隊。至於TFBoys的王源，先是獨唱《可樂》，獲得現場觀眾不少掌聲。王源之後再跟陳小春合唱王菲的《紅豆》，王源唱功百分百有保證，估不到小春用廣東話唱《紅豆》(《償還》)，也是功架十足。但之後王源卻拒絕跟小春同組，原來並非嫌棄前輩，而是知道GAI想跟小春組隊，所以讓出機會，王源確是一位品格高尚的歌手。

二人合唱後，王源拒絕跟小春組隊。（節目截圖）

同場加映陳婉衡泳裝美圖：