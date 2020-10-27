台女星王思佳公開衣帽間　多個極罕珍藏款如CHANEL陳列室

台灣女星王思佳嘅衣帽間如同手袋二手店。(IG圖片)

圈中唔少女藝人對CHANEL情有獨鍾，阿嬌早前意外曝光家中嘅「手袋牆」引起網民熱話。台灣女藝人王思佳曾在綜藝節目上分享自己嘅包包戰利品：「放甚麼不重要！」只要喜歡，就算細到什麼都放不進嘅mini手袋都照入手。

連目錄都有。(影片截圖)

早前王思佳公開家中嘅衣帽間，其中兩個櫃放滿CHANEL、LV，而且一打開就有射燈照照，再加上房間放有CHANEL地毯、椅子、鏡、籃球令人如同置身如CHANEL嘅陳列室。王思住收藏品當中，不乏Boy Chanel、Flap bag、crossbody bag等款式，不過據她表示，最珍貴嘅一定係連Chanel vintage mini backpack，現時炒價逾20萬港元，女星楊冪有齊粉紅、青綠、黑色三款，而王思佳嘅粉紅包包，係從日本二日店入手的。據王思佳透露，整櫃嘅包包加埋差不多6百萬台幣，對於老公從事貿易嘅佢嚟講，應該都好濕碎。

另一邊係飾物櫃。（影片截圖）

炒價20萬港元嘅vintage mini backpack。(影片截圖)

楊冪有齊晒三隻色，霸氣。（網上圖片）

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再睇睇王思佳嘅時尚品味