【踩過界】全劇留下三大未解謎團　其中兩項續集有答案？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（27/10）播出的第28集大結局，除了為最後一個單元「戴天恩被殺案」結尾，但仍然留下三大謎團。

謎團一：王浩信斷指之謎

劇集中，「盲俠」王浩信與「戴天佑」許家傑設局，引殺死「Yanice／戴天恩」朱千雪的兇手現身，更發現「大鱷」單立文才是真兇，過程中王浩信又直播切走許家傑一截右手手指尾，而事實上卻是王浩信自切手指。最離奇的是，王浩信去監獄探望單立文時，十隻手指竟然完好無缺，令不少觀眾誤以為王浩信角色有「再生能力」。事後，王浩信接受傳媒訪問時便承認這個是「蝦碌位」，到底編劇團隊創作《踩過界II》時有沒有為這個錯處補救？相信觀眾要落足眼力了。

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謎團二：林韋辰下場之謎

在《踩過界》中，做盡壞事的除了「大鱷」單立文，還有飾演「Gotham／韋狀」的林韋辰，他不但製造輿論壓力企圖透過傳媒逼「Never／王官」李佳芯判「癲姐」蔡思貝有罪，後來更教唆單立文買兇殺死案中關鍵人物「廖鼎」何俊軒。單立文在結局中因過往做過的壞事得到應得下場，但林韋辰卻到最後都似乎未有因「教唆他人謀殺」或其他罪名得到報應。據了解，林韋辰的角色在《踩過界II》會被交代前往澳洲。

林韋辰在《踩過界》中飾演「韋狀／Gotham」，不但是反派律師，更是李佳芯的前男友兼師傅。（劇照）

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謎團三：李佳芯生死之謎

當然，全劇最大的未解謎團始終是「Never／王官」李佳芯的生死之謎。在第27集中，李佳芯因為找到單立文殺死朱千雪的兇槍，而被單立文從懸崖推落海。之後，警方在事發地點附近找到一具浮屍，其DNA更與李佳芯吻合，但王浩信卻指屍體並非李佳芯，而李佳芯亦有在劇他最後一幕「翻生」，出現在王浩信、「GoGo」張振朗面前，加上之後前令答案更加撲朔迷離。

事後，李佳芯在社交網站中透露角色結局：「別人問：Never有沒有死？我答：Never沒有死。她會繼續活在人們心中，感謝曾經喜歡、一點喜歡及喜歡Never的每一位。」而唯一能夠肯定的是，李佳芯沒有份在《踩過界II》亮相。

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