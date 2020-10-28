收視滯後報告｜《C9特工》暫成全年最低　連續兩星期三線齊升

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月12日至10月18日。今次報告的重點當然是《C9特工》的最終收視，雖然比上星期再次上升，但結果依然強差人意，暫時成為今年最低收視劇集。

《C9特工》首星期收視錄得22點，絕對屬於開閘脫腳，之後兩個星期收視繼續跌，直到結局篇才回升一點。《C9特工》失利早已分析過，一來是時段問題，放在八半可能會更好，二來卡士未能夠撐到大局，真正的大星只有馬國明，但他卻不是劇中最靈魂的人物，所以《C9特工》失利算是有原因的。今個星期《C9特工》收視21.1點，全劇平均收視20.8點。

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+ 7 + 7 + 7

除了《C9特工》，《錦繡南歌》的收視也逐漸上升，今個星期21.3點，比起上星期的20.1點上升了1.2點，不過依然是屬於比較差的收視，《錦繡南歌》全劇53集，現在已播了一半有多，如果收視再不大幅度上升，除時會打破《C9特工》的最低紀錄。至於《愛•回家之開心速遞》，今個星期再升0.7點至26.7，TVB已連續兩星期三線劇齊齊上，看來踏入台慶月之後，應該可以看到三線劇齊過25點的界線。

李沁騎馬英姿背後好搞笑 張兆輝騎隱形馬最厲害

道具馬由一班工作人員推動。（影片截圖）

下圖有《錦繡南歌》搞笑幕後製作：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.7點，最高收視周二(13日)晚31.6點。《錦繡南歌》周一至五平均21.3點，最高收視周二(13日)晚22.7點。《C9特工》周一至五平均21.1點，最高收視周五(16日)晚22.6點。《踩過界》周一、三至五平均5.7點，最高收視周五(16日)晚6.1點。另外《東張西望》周二(13日)晚報道「六十年來最遠八號波」取得29.2點收視，為近年最高收視一集。J2台周三(14日)《賽馬直擊》亦取得5點收視好成績，為該台自2015年直播賽馬以來最高。

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