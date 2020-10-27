《暖男爸爸》成港版《深夜食堂》？　鄭中基張可頤超搶戲甩尷尬味

繼《熟女強人》在被網民鬧爆而黯然收場之後，ViuTV迎來了暌違多時的第二套原創劇集《暖男爸爸》，昨晚（26/10）終於播出第一集，氣氛非常小清新，故事格局，亦跟日劇《深夜食堂》有點相似。另外，首集睇頭當然是鄭中基（飾演林世榮）和張可頤（飾演羅芷明），兩人演技果然不負眾望，將Viu劇集特色之一 ──「對白無聊」都演繹得極之出色自然，令劇集層次提升。

劇情斷裂零碎 首集懸念一般

首集當然要鋪陳懸念吸引觀眾追看，如章尾而（飾演阿E）被男朋友Chok（曾贊學飾）欺騙的後續；張可頤何解會和前夫邵仲衡（飾演Roger）離婚；為何愛仔如命的鄭中基會拋低Jasper（飾演兒子「暴龍哥」）深夜跟余香凝（飾演余超瓊）見面，等等。可惜懸念吸引度一般，最強應數是鄭中基與余香凝的關係之謎。

其實監製兼導演戚家基曾提及，《暖男爸爸》嚴格而言沒有主線劇情，可能也因此導致首集劇情零碎，無法鞏固人物角色。例如一開始以阿E展開故事，其後講述鄭中基和兒子「暴龍哥」的父子情深、再跳至張可頤和文凱玲，尾段又兜轉回阿E和鄭中基，劇情斷裂、令人眼花繚亂，成為今集敗筆，要看看之後集數劇本能否追回分數。

鄭中基張可頤洗甩Viu劇對白尷尬味

《熟女強人》最大睇頭必定是鄭中基和張可頤，兩人一出場吸睛度已經是100分，演技亦毋庸置疑，每幕都力壓全場。惟Viu劇集早已被批存有一大缺陷── 「對白無聊」，連無綫視后胡杏兒於《熟女強人》中的表現亦無法洗走對白之老土尷尬味，導致劇集被鬧爆收場，甚至有網民狠批：「ViuTV劇嘅通病，加好多空泛懶有深度但完全無戲味既（嘅）對白落去。」

鄭中基和張可頤在戲中的表現果然不負眾望，就算但整體而言首集劇本未算極度精煉，尤其頭半小時劇情則略顯沉悶，但因為他們的演出，將無聊對白演繹得有感情有深度、流暢自然，毫無突兀之味，演戲功力之深厚，可謂盡顯功架。事實上，《暖男爸爸》的劇本對白的確比《熟女強人》寫得更優勝，部分對白都頗有意思，例如戲中鄭中基和Jasper拖手落樓梯，Jasper告訴鄭中基有同學嘲笑他沒有媽媽的一段對話，最後Jasper說出令人意想不到的一句：「不過都係喊咗」，實在相當有趣。雖然除了鄭中基和張可頤以外，其他演員的演出仍無法破除尷尬味，但仍是一大進步，值得讚賞。

《暖男爸爸》成《深夜食堂》變奏版

戚家基亦透露，《暖男爸爸》是一部「由一個修成正果嘅暖男爸爸，去睇城市裡面尚在感情地獄中的各種癡男怨女」，而鄭中基擺明就是便利店版小林薰（飾演《深夜食堂》的老闆）。首集的確令觀眾感到溫暖治癒，據了解，隨劇情發展下去，鄭中基亦會有個人困境出現，並非似《深夜食堂》的老闆般僅為旁觀者，劇集可謂是《深夜食堂》變奏版，惟需加強鄭中基的暖男氣質。

總括而言，《暖男爸爸》靠鄭中基和張可頤洗甩對白尷尬味，溫暖治癒味又為現時氣氛壓抑的香港提供些少暖意，雖然懸念和劇情鋪排仍有待加強，不過記者都會給7/10分，真是要多謝鄭中基和張可頤。

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