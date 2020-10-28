G.E.M.鄧紫棋提舊公司恩怨爆喊　自覺患抑鬱症過去似「商品」

內地鳳凰衛視出品的網絡訪談節目《捨得智慧人物》近期播出鄧紫棋（G.E.M.）做嘉賓的一集，G.E.M.在節目中提到「自己有很長一段時間覺得自己是有憂鬱症的」，其後她談及與前經理人公司蜂鳥音樂的恩怨時，更因心酸而激動流淚。

G.E.M.在訪談中，提到她以前參加《我是歌手》第三季曾鬧出的換歌糾紛。（節目截圖）

G.E.M.在訪談中，提到她以前參加《我是歌手》第三季曾鬧出的換歌糾紛，她指自己當時願意換歌，但前經理人公司要求她不要向電視台低頭和換歌，最終被千夫所指的G.E.M.大感委屈，終忍不住回家閉門爆喊7日，情緒低落到曾質疑自己要否寫遺書證明清白。

GEM同張丹合作多年，估唔到最後決裂更鬧上法庭。（鄧紫棋IG）

G.E.M.之後談到過去有段時間自覺患上抑鬱症，連治療師都指她是受到mental abuse（精神虐待），連G.E.M.當時都自覺自己精神狀態「不太對」。

G.E.M.爆當時都自覺像前經理人公司所言「只是一個被創造出來的商品」。（節目截圖）

最後，G.E.M.爆當時都自覺像前經理人公司所言「就是我只是一個被創造出來的商品，而且這個商品是沒有他們，我就甚麼都不是」，又指自己並非如舞台上般有自信，之後更哽咽流淚地坦露心跡：「我懼怕自己甚麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」

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