倪晨曦IG舉行懷孕時期問答環節　公開「肥B唔肥人」餐單秘訣

臨盆在即的倪晨曦（Elva）經常在社交平台分享懷孕期間的點滴，日前她就在IG舉行名為「大家對我孕期都有什麼問題」的問答環節，解答網民的種種疑問。大家最想知的一定是Elva如何做到「肥胎唔肥人」，縱然挺着巨肚，手腳卻依然纖細，她決定公開自己在不同懷孕時期的餐單，還有均衡健康飲食的要訣。

網民最想知的一定是Elva如何做到「肥胎唔肥人」，縱然挺着巨肚，手腳卻依然纖細。（IG/ @misselvani）

Elva指出要做到「肥胎唔肥人」的關鍵是必須要合理地飲食，並搭配合理的鍛鍊。懷孕期間要以保持均衡飲食為原則，按照健康飲食金字塔中的食物種類和分量比例來吃，Elva寫着：「每日的飲食需包含五大類食物，即穀物類、蔬菜類、水果類，肉、魚、蛋、豆類和奶品類。穀物類吃最多，其次是蔬菜類或水果類，而肉、魚、蛋、豆類或奶品類，吃適量就夠了。油、鹽、糖和脂肪應該盡量避免，還有切記要喝足夠的水分。」

之不過Elva作為素食者，又要如何建立均衡飲食習慣？她指素食孕婦可以多吃豆類、海帶、香菇等食物來吸收鋅，多吃豆腐、豆漿攝取鈣質確保胎兒的骨骼發展，多吃深綠色的蔬菜和偶爾吃蛋黃攝取鐵質，避免出現貧血及胎兒生長遲緩的情況。在懷孕初期、中期以及後期，對卡路里的需求都有所不同，Elva大方分享了自己在不同孕期的素食餐單，她希望每個孕媽媽都能吃得健康，生一個健康的寶寶。

點撃睇Elva不同孕期的餐單：

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