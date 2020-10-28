前HotCha成員黎美言難忘爸爸喪子之痛　兩父女終解心結修補關係

前HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry）在月中被發現於灣仔寓所墮樓，送院搶救後不治。經歷喪弟之痛的Winkie連日來都有在社交平台懷緬對方，並抒發心情。一向甚少提及爸爸的Winkie，日前在Facebook發文，原來當年父母離婚令她大受打擊，更令她耿耿於懷，不過隨着弟弟的離世，兩父女的關係有好轉。

黎美言（Winkie）與弟弟黎嘉駿感情深厚。（Facebook@Winkie Lai黎美言）

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Winkie在Facebook Post出一張爸爸的相，不過就用心型圖案遮樣子，她寫道：「弟弟的離開讓我和沒見了10年的爸爸修補關係。我本身以為自己冇了爸爸，爸爸對我的影響也很大……在我入了娛樂圈當時與媽媽離婚，當時我情緒很受困擾，以前我跟自己說我冇辦法原諒爸爸曾經對我家庭的傷害，我守護著弟弟及媽媽這兩個緊要的精神支柱。弟弟發生事件後，我實在沒辦法忘記當日爸爸痛心的樣子，我立刻衝過去吻了爸爸，彷彿所有的過去我已經忘記了。」弟弟的離開令Winkie的家庭重組，亦解開了兩父女的心結，最後Winkie感激自己的信仰，希望家庭和睦，同時能夠幫助更多有需要的人。

Winkie與爸爸解開心結。（Facebook@Winkie Lai黎美言）