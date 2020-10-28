【王冠】歷史顧問出新書大爆內幕　查理斯曾惡言冒犯已故戴妃？

《王冠》第四季即將於11月15日回歸Netflix。（Netflix圖片）

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第四季即將於11月15日上架，由於今季焦點落在戴安娜王妃登場與及跟查理斯王子童話故事破滅的經過，不少有關戴妃的相關新聞再次成為英國民眾和劇迷熱烈討論的話題。日前王室作家Robert Lacey推出的新書，就大爆有關戴妃喪禮的秘聞。

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劇集的歷史顧問兼曾為英女王撰寫傳記的王室作家Robert Lacey於10月20日推出新書《Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult》。（Twitter圖片）

曾為英女王撰寫傳記兼《王冠》歷史顧問的王室作家Robert Lacey於10月20日推出新書《Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult》，內容主要講述威廉王子和哈里王子之間的衝突。

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相信大家都記得，戴妃喪禮上令人心碎一幕，就是年幼的威廉和哈里，隨着父親王儲查理斯、祖父菲臘親王及舅父史賓沙伯爵九世，在母親靈柩後緩緩步行一段長路的畫面。書中提到喪禮在戴妃離世後6天舉行，當時史賓沙伯爵跟王室官員為喪禮的安排展開了激烈討論。史賓沙伯爵直言威廉和哈里年紀太細，根本不適合走在母親的靈柩後，Lacey寫道：「史賓沙確信戴安娜必定會因兒子們遭受這種折磨而感到震驚，他已經告訴查理斯。而查理斯卻在一則通話中的冒犯了已故戴安娜的說話，令史賓沙怒擲電話。」

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雖然Lacey並沒有直接公開查理斯的「惡言」，最後威廉和哈里最後亦有走這段路，但史賓沙伯爵和菲臘親王均不同意這個做法。其後在戴妃離世20周年，BBC播出的紀錄片《Diana: 7 Days That Shook the Windsors》中，提到威廉一度曾以「想低調悼念母親」為由拒絕走在靈柩後面，而哈里曾說過被眾人圍觀相當難受，自言沒有孩子應該被指派這樣做。

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