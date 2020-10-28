CELINE 2021春夏大騷欠特色　除去logo能被任何品牌取替？

自從英國設計師Phoebe Philo在2017年告別CELINE之後，Old Céline已不復存在。新創意總監Hedi Slimane上任後總是爭議不斷，在日前發布的2021春夏成衣系列，又是不盡如人意。

Céline前創意總監Phoebe Philo。（GettyImages）

點擊下圖睇Hedi Slimane親自為品牌首位全球大使Lisa掌鏡：

秀場選址於摩洛哥路易二世體育場（Stade Louis II），四周閃爍的燈光，在Princess Nokia《I Like Him》的伴隨下，模特兒們暢行在空無一人的「CELINE」專屬賽道，Sports Bra、牛仔、運動褲、Cap帽、棒球外套等，洋溢著陽光、青春與活力，復古味十足，同主題「portrait of a generation」相契合。

Cap帽幾乎貫穿全場。（視頻截圖）

然而，除去CELINE的Logo，這些服飾可以是任何品牌，過於日常與Casual的設計，毫無特色可言，甚至可以輕易被取替，在很多fast fashion的商店中，都能找到類似款。無可否認的是，CELINE也在向市場低頭，迎合年輕一代的消費者。雖然設計方面差強人意，但呈現的一些搭配元素還是有可取之處。

運動休閒

衛衣、波鞋早已是四季不可或缺的元素，今季出現了不少休閒外套、Tracksuit、單車褲等，輕裝上陣，簡單又chic。

+ 2 + 2 + 2

率性街頭

短上衣與西裝以及牛仔的搭配營造街頭風，不同款式的機車Jacket，以及80年代的blousons營造率性不羈的感覺。

+ 15 + 15 + 15

優雅裙裝

今次的連身裙幾乎都加入了一些珠片元素，在陽光的照射下bling bling，與針織或防風外套、襯衫等結合，營造出不同風格。

+ 5 + 5 + 5

今季完全沒有高跟鞋的存在，以白色運動鞋、Chelsea boot、Wellington boot等casual舒適的鞋履為主，經典又不會過時。配飾方面，Cap帽以及漁夫帽幾乎貫穿全場，彰顯年輕與活力，整個系列都非常實穿。