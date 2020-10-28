木棘証人｜張秀文戲中出軌　現實一直冇拍拖：自出娘胎已經是單身

《木棘証人》昨晚Yuki（張秀文飾）將一頂綠帽放在高力基（羅子溢飾）身上由頭笠到落腳，Yuki與甘志成（林景程飾）上演「車震」一幕，一腳踏兩腳認真衰！其實張秀文（Sammi）真實的感情生活相當空泛，她更稱自出娘胎已經是單身，但也曾經有個兩個緋聞男友。

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張秀文現實冇乜戀情。（IG@張秀文）

上年年頭，張秀文被指在酒吧夜會尹子維把酒談心，疑似介入男方與內地女星徐冬冬戀情一事，當時Sammi接受《香港01》訪問時澄清說：「我同尹子維係傾工作，其實大家都冇問大家嘅感情嘅事，藝人之間都好少會八掛對方嘅感情事。」

Sammi表示當晚兩人會面，只是傾工作事宜。（劉智源攝）

被問到兩人如何認識，她指「因為內地同香港都有合作嘅可能，咁所以因爲呢個關係大家就聯絡上。（本身知唔知佢有女朋友？）我都係睇報道先知道，而我又唔會私底下問佢而家嘅情況係點樣呀，我唔會問，總之傾返我哋自己之間要傾嘅工作上嘅嘢。」雖然兩人沒有工作之外的關係，但獨處的確很容易令人誤會，但Sammi就覺得無問題：「始終我都會與佢保持距離，唔會有咩身體接觸咁，我諗佢哋之間自己會交代，冇理由我幫佢交代㗎，我覺得佢哋會處理好嘅。」

被傳媒發現夜會尹子維，亦同時傳出與拍拖7年，曾患上抑鬱症的前經理人Victor（仇耀斌）分手。她當時指：「單身囉，但係本身個生活好精彩。最近都忙工作，托賴都有唔同嘅Events同MC工作，自己努力去豐富自己嘅人生。」

張秀文直言與Victor只是好朋友關係。（網上圖片）

被問及與「前男友」分手的原因，她笑說：「我冇拍過拖吖。我一直都單身，一路自出娘胎都係單身。」被問到，是不是與一位已拍拖7年的男朋友分手？她回答說：「有個好朋友囉，咁大家冇咁經常聯絡囉。」一直否認拍拖。

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