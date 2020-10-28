【全民造星III】彭秀慧由導師變保姆？　自爆與林二汶險反目

集編、導、演、教於一身的彭秀慧（Kearen）周三（28日）在中環出席瑞士鐘錶品牌活動。談起近日擔任ViuTV選秀節目《全民造星III》導師一職，Kearen表示忙到不可開交：「成日都要綵排到三更半夜，到五、六點天光都試過，已經喪失咗攰嘅功能！」Kearen又自問對組員不嚴格：「其實我好錫佢哋，作為導演係全方位照顧我嘅演員，簡單到眼影、粉底、件衫歪咗，我好享受幫佢哋執，直程係助手同保姆！」

彭秀慧以香港區代表的身份出席瑞士高級製錶品牌ZENITH活動。（葉志明攝）

《造星III》的比賽進行得如火如荼，據知現時已去到30強的階段，Kearen與林二汶兩位導師更化身對手，帶領參賽者一決高下，Kearen表示：「我哋嘅友誼受到嚴重考驗！好彩我哋係好朋友，都係良性競爭嘅關係！」二人作為競爭關係，也是各自為競賽作準備，Kearen就說不會特意去打聽對手的表演項目：「就算知道都唔會令自己叻咗，反而係做好自己，直接戰場見！」

問起看好哪些參賽者，作為導師的Kearen就以手心係肉、手背都係肉為由拒絕說出名字：「我覺得要公平，唔想好似偏心邊一個，反而我會同啲熱門參賽者講唔好以為自己一定會贏！」

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