木棘証人｜羅仲謙改名羅子溢唔需要家人適應：我喺屋企叫阿喂

羅子溢（前名羅仲謙）日前在社交網宣布和太太楊茜堯（前名楊怡）改名，他表示已改了一段時間，長輩都支持決定，最緊要對家人好。由他主演嘅劇集《木棘証人》昨晚播出時，片尾嘅演員名單依然是顯示「羅仲謙」，羅子溢今午出席劇集宣傳活動時解釋：「我叫劇組唔好搞咁多嘢，下次先啦。其實對改名呢件事都係隨緣，亦唔強求啲人一時三刻會記得新名，當然如果你叫到我會覺得好有心，但如果叫返謙謙或謙仔我都OK。」

羅子溢近日忙於拍《兒童醫院》，又要宣傳《木》，十分忙碌，他笑言慶幸女兒仲記得自己。（梁碧玲攝）

問到屋企人適應自己新名字未，羅子溢表示：「其實佢哋通常都係『喂』我，我叫阿喂，又或者細佬，所以改同唔改對佢哋無影響。」他又指改名並非為追仔，「可能會有人覺得我哋入行咁多年先搞呢啲嘢，咁我覺得謙謙都要長大啦，叫謙叔又唔係咁好聽。」他表示改名是為了讓家中長輩好，所以當初有此決定時，大家都十分支持。

羅仲謙表示羅子溢的名稱就番筆劃、五行，而普通話拼音中，「羅子溢」有怡呢個音，「楊茜堯」（原名楊怡）個名就有謙嘅音，亦有旺事業。（梁碧玲攝）

提到劇中一幕與韋家雄嘅咀戲，羅子溢笑言十分有陰影，並呼籲觀眾放眼自己同張曦雯即將發展嘅感情戲，因為十分有追看性，並預言可能係近年劇集最激一次。