峮峮走出小鬼逝世傷痛　經理人澄清暴瘦傳聞：每天都準時吃飯

黃鴻升（小鬼）逝世已經一個月有多，他的女友峮峮逐漸走出失去男友小鬼的傷痛，昨日（28）終於復工，錄製節目《女人我最大》。

峮峮開始投入工作。（IG：qun_04）

這節目的錄製據知是一個月前便要進行，但是當時峮峮得知男友死訊，崩潰到中斷錄影，如今再度踏入攝影棚。錄製當天峮峮並沒有接受台灣媒體訪問，交由經理人代為受訪，經理人透露暫時不會讓她接受外景的工作：「她擔心自己還沒辦法投入遊戲類型的外景，沒把握控制情緒做效果。」而早前傳出峮峮因傷心過度悲，導致沒有食慾，整個人暴瘦了很多，經理人澄清真的沒有，強調她現在食慾正常：「每天都有準時吃飯，最多只瘦了1-2公斤。」

開始拍返片工作。（IG：qun_04）

另外峮峮以往粉絲偏向男性居多，但因為小鬼逝世的這件事情中，展現堅強又勇敢的一面，令她增加了不少女粉絲，現時峮峮回歸工作的生活，IG開始與粉絲們互動，會看見有不少女粉絲向峮峮加油打氣，同時個人YouTube Channel近都開始有新影片推出，明年則有希望推出第二本寫真集。

好似真係瘦咗少少。（IG：qun_04）

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