Adele減肥成功投入新戀情？　Rapper新歡身高1米8仲有六嚿腹肌

現年32歲的英國天后Adele去年跟丈夫Simon Konecki離婚後，開始極減肥。日前終於首次公開亮相綜藝節目《Saturday Night Live》擔任主持， 成功瘦了4個碼的Adele判若兩人，大批網民大讚容光煥發。不過粉絲比較關注的就是Adele的感情生活，昨日（28/10）有外國傳媒爆出，原來Adele正跟英國Rapper Skepta拍拖。

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據報道指，Adele跟38歲的Skepta認識多年，兩人經常研究音樂，不過最近才開始正式展開戀情。有消息人士透露，Adele離婚後放開了社交枷鎖，並更加願意更朋友出外玩樂。加上男方跟前女友育有一名2歲女兒River，與Adele一樣已為人父母，相信兩人必定能維持到良好關係。

身高1米83的Skepta不時在演唱會上大曬腹肌，亦經常獲邀參與各大名牌活動。另外，他在英國樂壇的地位跟Adele不相百仲，更曾於《Mercury Music Prize》頒獎典禮上撼低Radiohead和David Bowie奪得「最佳年度專輯大獎」。

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