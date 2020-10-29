【白色強人II】觀眾最期待同馬國明有親熱戲 胡定欣：絕對唔會有

胡定欣休息兩年沒有接下劇集開拍，今天出席《白色強人2》的造型發布會時候，說到這兩年的近況：「真係幾開心有真真正正休息，真係任何時間想做咩就去做咩，無論見屋企人呀、見朋友、學唱歌，你會覺得時間自由咗。我覺得最滿足係瞓覺，因為你每一日可以安排自己幾點起身就起身，冇壓力係到。」

胡定欣重新投入拍攝工作，說到有點不習慣。（葉志明攝）

現在重拾工作的狀態，定欣說：「我依家又去返做嘢個個我，又充實返，之前會有一段時間會諗起身做咩好。」談到這次的角色是新加入，看見定欣亦換了短髮新造型，不笑的時候給人感覺冷漠，她說：「我已經十幾年未試過咁短頭髮，咁今次監製提出，我就心諗『下，真係要？我留緊長頭髮』但當我睇完劇本呢個角色係要比較強勢嘅醫生，所以係要。」

胡定欣表示劇中角色會很進取。（葉志明攝）

而定欣這次與馬國明合作，劇中二人之間是有一段感情線，她說：「人與人之間唔一定係談談情，說說愛，會有一種玄秒啲嘅感覺，我幾鍾意。」說到這裡，相信很多人都會好奇二人在劇中會否有親熱戲份，定欣笑言：「絕對唔會有，我睇劇本冇乜親熱戲。（對手馬明會尷尬？）唔會啦，大家都係好朋友，都有Keep住合作。」