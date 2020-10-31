徐嬌復興中華文化推自家漢服品牌　曾奪國際獎年收入過千萬

徐嬌於2008年上映的電影《長江七號》中，女扮男裝飾演小男孩「周小狄」。（劇照）

如今徐嬌已經長大成人，成為亭亭玉立的23歲少女。（微博：@徐嬌）

周星馳每套電影女主角，都會成為焦點，《長江七號》中女扮男裝嘅徐嬌成為年紀最小嘅「星女郎」。相隔多年後已經23歲嘅佢長得亭亭玉立，除咗演藝工作仲相當有生意頭腦﹗將興趣發展成事業，保守估計年收入破千萬﹗

徐嬌不時以漢服現身。（徐嬌微博）

徐嬌熱愛漢服文化，佢接受訪問時提過，讀中學時有粉絲送一本夏達嘅《哥斯拉不說話》，後來又睇咗《遊園驚夢》，對於古風興趣愈來愈濃厚。而且徐嬌身體力行，身穿漢服出席大小活動，更喺19歲就創立自己嘅漢服品牌《織羽集》開設網店。

徐嬌為自家漢服品牌做生招牌。（徐嬌網店）

年紀輕輕已經甚有生意頭腦，徐嬌將興趣轉化為生意，睇準內地近年電視劇及遊戲帶動下，漢服重新翻紅，今年3月中國華服日，當日話題量達11億次﹗徐嬌包辦自家品牌服裝、造型搭配、做埋生招牌影相，2018年初於意大利舉辦嘅中意文化年當中，獲頒「中意文化傑出貢獻獎」，亦係中國漢服圈首位獲得國際殊榮嘅漢服品牌。據徐嬌自己透露，網店目前運作很好，月銷售量突破2萬件，月銷售額達到二三百萬，成績相當理想﹗

徐嬌漢服品牌曾獲國際獎項。（徐嬌微博）