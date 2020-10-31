天幕下的戀人︱鄭嘉穎係港版木村拓哉？　唔似樣但共通點比想像多

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，周三（28/10）便開始重播鄭嘉穎和周勵淇（Niki）主演的《天幕下的戀人》（2006）。當年鄭嘉穎便憑角色「Alan／阿朗」人氣急升，後來更因此勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》的「最佳男主角」，榮登「視帝」寶座。

鄭嘉穎《天幕下的戀人》憑角色「Alan／阿朗」勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳男主角」。（VCG）

其實《天幕下的戀人》並非鄭嘉穎從台灣返港發展的首套劇集，2001年加入TVB的鄭嘉穎，先後參與《烈火雄心II》（2002）、《金牌冰人》（2003）和《花樣中年》（2003）等劇集，到《翡翠戀曲》（2004）便晉身「男二」並開始與拍檔周勵淇成為熒幕情侶。

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00年代初期，木村拓哉主演的戀愛劇神作《悠長假期》（1996）、《戀愛世紀》（1997）先後安排在TVB翡翠台播出，令當時掀起了一股「木村熱」，亦令以戀愛為題材的劇集重新受到香港觀眾重視。不過，在木村熱潮過後，戀愛劇在香港沉寂了一段時間，到鄭嘉穎的出現才令這類題材的作品「起死回生」，而TVB亦有意將鄭嘉穎包裝成熒幕上的靚仔深情男，明顯希望他能夠成為「港版木村」。

鄭嘉穎確實靚仔。（電視畫面）

除了TVB的刻意安排，鄭嘉穎和木村拓哉本身也有不少共通點。上年，有電視台便為木村整理出「工作履歷表」，發現他除了「做」過鋼琴家、快遞員、髮型師，亦試過以飛機師、賽車手、腦科學家、大廚，甚至首相身份亮相幕前，而鄭嘉穎亦試過演腦科醫生、玉石商人、大廚、消防員和髮型師等職業。另外，鄭嘉穎和木村拓哉兩大同樣是歌手出身，及後才踏入影視世界。

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雖然鄭嘉穎和木村拓哉兩人都是萬人迷，但木村拓哉在現實生活中的緋聞卻是寥寥可數，入行以來僅與伊藤香里和現時老婆工藤靜香拍拖，反觀鄭嘉穎卻緋聞不斷，除了當年公認的王馨平，他先後被指與佘詩曼、周勵淇和模特兒徐靖雯拍拖，最後才被細他22歲的前港姐冠軍陳凱琳正式收服。

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