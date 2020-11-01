【天幕下的戀人】鄭嘉穎曾與「吸血鬼」簽約　後獲TVB賞識終翻身

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，昨晚（28/10）便開始重播鄭嘉穎和周勵淇（Niki）主演的《天幕下的戀人》（2006）。當年鄭嘉穎便憑角色「Alan／阿朗」人氣急升，後來更因此勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》的「最佳男主角」，到2011年再憑《怒火街頭》的「羅力亞／Law霸」一角再登「視帝」，非常犀利。然而，鄭嘉穎的演藝生涯並非一帆風順，他更曾經被「流放」在台灣多年，星途載浮載沉。

【天幕下的戀人】觀眾詬病濾鏡效果太重手 周勵淇塊面黃到金？

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鄭嘉穎《天幕下的戀人》憑角色「Alan／阿朗」勇奪《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳男主角」。（VCG）

1993年，鄭嘉穎與寶麗金簽唱片合約正式成為歌手，當時寶麗金更以「棒球小子」這個稱號會介紹這位新人，令他受到樂迷注目，亦使他最後到年末四大頒獎禮獲得多個殊榮，包括商業電台的「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」。可是，他之後推出的專輯《夢想國》、《誰（比你）更重要》均銷量平平，到1995年更不獲寶麗金續約。

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不過，與寶麗金的唱片合約並非鄭嘉鄭當時身上唯一一份合約。1992年，還未正式入行的鄭嘉穎，便與著名歌唱老師戴思聰簽經理人合約，到1993年戴思聰要求對方加簽「終生抽佣百分之二十」條款。1997年，有指鄭嘉穎與戴思聰意見不合，而戴思聰後來便將鄭嘉穎以100萬連合約賣給台灣「金點唱片」，令他被迫赴台發展，雖然有出歌、拍劇，但人氣已大不如前。

幸而，鄭嘉穎有份演出的台版《絕代雙驕》（1999）於2000年安排在翡翠台播出，令他獲無綫高層青睞，到2001年終與無綫簽經理人合約，回歸香港演藝圈。

鄭嘉穎在台版《絕代雙驕》中飾演奸角「江玉郎」。（電視畫面）

可是，鄭嘉穎與戴思聰之後仍然「藕斷絲連」，《天幕下的戀人》祝捷會的翌日，戴思聰便發律師信向鄭嘉穎追數，指「終生抽佣百分之二十」條款仍然有效。事件曝光後，不少圈中人不值戴思聰所為，當時更傳有人擬為鄭嘉穎召開聲討大會，才令戴思聰揚言放棄追數行動，而戴思聰自此便被冠「樂壇吸血鬼」惡名。2010年，戴思聰逝世，鄭嘉穎接受傳媒訪問時便一句「而家只有恩、冇仇」來總結多年師徒轇轕。