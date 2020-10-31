大劉劉鑾雄拍賣三幅常玉名作　以5.2億港元成交足足升價10倍

知名富商劉鑾雄（大劉）熱愛收藏，早前他再交出三幅名畫並於佳士得和蘇富比作秋季拍賣，名畫包括《青花盆與菊》、《翹腿的裸女》以及《青花盆中盛開的菊花》。當年大劉合共以約5000萬元購入三幅名畫，現時以逾5.2億港元賣出，足足升價10倍。

知名富商劉鑾雄熱愛收藏，早前他再交出三幅名畫並於佳士得和蘇富比作秋季拍賣。（甘比IG圖片）

大劉於2009年以3482萬買入《青花盆與菊》，11年後以1.87億天價賣出。第二幅《翹腿的裸女》於2004年以734萬買入，如今以1.68億賣出。而第三幅《青花盆中盛開的菊花》同樣於2004年以773萬購入，最終以1.67億元賣出。這三幅名畫同樣出自著名法國華裔畫家常玉的手筆，看來大劉對常玉的作品情有獨鍾。

點撃睇五幅名畫：

除了今次的三幅名畫外，大劉今年2月及7月亦曾拍賣兩幅名畫，分別是英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）的《水花》以及常玉的作品《綠色背景四裸女》。他於2006年以2900萬港元買入《水花》，今年以2.3億元賣出，14年間升值近8倍。另一幅《綠色背景四裸女》則於2005年以1630萬買入，最終以2.58億成交，今年賣出的5幅名畫就合共進賬約10億元。

點撃睇大劉早前拍賣的珍藏靚酒：