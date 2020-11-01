岑珈其結婚感謝星級兄弟幫手　《金都》朱栢康鄧麗欣現身成功搶鏡

現年30歲的藝人岑珈其今日（1/11）低調迎娶拍拖5年的圈外女友，並於下午舉行婚宴，圈中好友紛紛到場祝賀，其中包括田蕊妮夫婦，劉翁、以及ViuTV劇集《二月廿九》一班台前幕後如劉俊謙、吳海昕、徐天佑，連曾在電影《金都》一同合作的鄧麗欣都到場，更明言要與本身是兄弟的朱栢康一同「搶鏡」，足證新郎圈中人緣極好。

岑珈其與圈外女友結婚 《二月廿九》劇組總動員到場祝賀

岑珈其今日踏入人生新階段，他向傳媒發表感受時，直言自己非常高興，「多謝一班星級嘅兄弟，多謝佢哋願意一齊陪我捱，晨咁早接新娘，陪我一齊搞呢個婚禮」，又指因太太是圈外人，希望大家會給予她私隱，最後他感謝各位的祝福和關心。

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電影《金都》主角朱栢康拍住鄧麗欣在婚禮上與新人鬥搶鏡。（IG@chu.hong.71）

此外，電影《金都》的兩大主角都有齊齊到場為一對新人送上祝福，身為兄弟的朱栢康，拍住鄧麗欣在婚禮上與新人鬥搶鏡。相中兩人翹手合照，相當老友，岑珈其和其太太則在後面鬼馬地探頭。朱栢康寸爆發文指：「唔好意思擺明搶你地鏡 #都話張莉芳會返Edward身邊架啦 #張莉芳擺明恨嫁 #金都團隊 #新婚快樂」。鄧麗欣更鬼馬地分享電影畫面，對比婚禮合照。

鄧麗欣更鬼馬地上載電影畫面對比婚禮合照。（IG@stboo）

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