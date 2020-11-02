鍾嘉欣自爆「怪癖」　起身之後聽音樂跳彈床10分鐘

鍾嘉欣相隔5年再主演新劇，剪去照牌長髮飾演醫生。（IG：@chungkayanlinda）

鍾嘉欣放低一對仔女，返港拍攝新劇《兒科醫生》，呢日佢趁放假到酒店Staycation，拍片紀錄每朝起身必做嘅幾件事，令全日維持好心情。

Linda趁放假到酒店Staycation。（IG：@chungkayanlinda）

離開仔女3個月，Linda時刻記掛住，專登錄低仔女笑聲做鬧鐘，每朝笑住起身迎接新一日。心情大靚好好唱口，最特別係Linda梳洗時，會對住塊鏡讚美自己：「你是被愛的，你是漂亮的，你是有能力的，你是最好的……」充滿正能量﹗

鍾嘉欣用仔女笑聲做鬧鐘鈴聲。（影片截圖）

梳洗後沖杯暖嘅蘋果醋蜜糖水，然後同仔女視像通話，一解相思之苦。Linda話：「每朝起身想令整個人清醒，會聽住音樂跳彈床10分鐘，再去跑步30分鐘，然後就會開始睇劇本做功課。」見到Linda手上一大疊劇本全部做晒筆記貼滿便利貼，事關呢次佢喺劇中飾演醫生，大量專有名詞需要背誦，自小外國長大兼幾年無拍劇，令Linda讀中文時都有點吃力，不過佢都話好享受會盡力做到最好。

點擊逐格睇每朝鍾嘉欣做啲咩：