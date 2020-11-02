木棘証人．第6至10集劇評｜蔗渣價燒鵝味　貼近港人口味先會成功

無綫（TVB）劇集《木棘証人》第10集講到高力基（羅子溢飾）跟蹤沙膽姐（吳沚默飾）到桑拿室，最後更找來了Miss Ko（張文慈飾）入女賓部偷拍，更上演了一幕幕富有娛樂性的場面。大家有沒有發現就算《木棘証人》已經播了一半，但主線劇情還是連開頭也看不到。「追咗10集都唔知睇緊乜」應該是不少觀眾的感想，但為什麼又不棄劇？全靠三個亮點支撐！

喜劇要好笑，除了演員的配合，「靚橋」也是十分重要的。（《木棘証人》截圖）

1. 笑位夠

不難看出《木棘証人》和上一套《C9特工》都是走喜劇路線，但相比之下《木棘証人》口碑更好，劇情節奏也爽快得多，就以第10集為例，因為羅仲謙（羅子溢）（飾高力基）失戀，張文慈（飾Miss Ko）怕他困自己在房中做傻事，所以就找了「蛇炳」和「阿鎮」兩名「高力基」的下屬，打算撞門而入，張文慈又拿出自拍棍偷睇房中的情況，中間還鬧出了不少撞門失敗、偷睇時反被高力基發現的笑料。這些笑位雖然對主線劇情沒有幫助，但一個接着一個的出現，卻成功地分散觀眾的注意力。只要劇情夠輕鬆搞笑，其實「膠膠哋」反而更有可觀性，這是《愛．回家之開心速遞》成功的方程式。

估唔到《愛．回家之開心速遞》式嘅情節都會出現喺正劇。（《木棘証人》截圖）

這一幕高力基（羅子溢飾）英雄救美，算是暫時為止最大場面的。（《木棘証人》截圖）

2. 劇情貼地

以往劇評不時都會提到，就算是科幻、天馬行空的題材也好，劇情仍然需要「貼地」，才會令人產生代入感，有代入感才會吸引到觀眾。香港觀眾的要求其實並不高，爆破、飛車、跳樓雖然刺激，但歸根究底，最基本的需要還是「劇情」兩個字。《木棘証人》甚少大場面，取而代之的是貼近現實的「口水戲」或者是「咁啱得咁橋」，低成本製作之下反而更貼地。

「用人撞門只會喺電視情節出現。」想不到TVB都會抽返自己水。（《木棘証人》截圖）

張文慈色誘韋家雄。（《木棘証人》截圖）

3. 養眼場面

有笑料之外，《木棘証人》都有不少養眼場面，就如上文所言其實這些情節的存在並不是必須的，但卻十分重要。在網絡上要引起話題，最直接的做法就是加插養眼鏡頭，例如Miss Ko穿上熱褲色誘李浩帆、在桑拿浴室圍着浴巾到處走，又或是張秀文的衣着打扮，幾乎每集都會出現一兩個類似情節。能在討論區引起話題，自然就能夠帶動收視，這一招也是行之有效的。

養眼場面對可觀性也有幫助。（《木棘証人》截圖）

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