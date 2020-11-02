亞姐2020｜「鐵達尼」唱到一字馬都未夠爆　泳衣唔啱Size先最嚇人

昨日，11月1日晚上，《2020亞洲小姐香港區決賽》於亞視總台舉行，雖然節目直播並沒有透過大氣電波於電視機播放，但它仍然透過亞視的影視串流平台、Facebook專頁以及某幾間指定媒體進行轉播。可惜，在直播當晚，節目的反應顯然較為平淡，以亞洲小姐的「Facebook」直播觀眾數量為例，全晚較高峰出現在頒發冠軍的時間，大約有2000人同時收看，至於最多人關注的泳衣環節，同時收看人數大約只有1,000至1,500人左右。反而到賽後第二日，網民對亞姐的關注度比直播時更高，觀眾「延遲消費」的原因，或與節目質素有重大關係。

10號蔡小蝶得獎一劇，亞姐官方Facebook直播有大約2200人同時收看。（截圖）

「精華片段」比「直播追看」更有價值

亞洲小姐的翌日，網民除了對冠軍充滿好奇之外，其次就是關心《亞洲小姐》的「精華片段」，而昨晚的節目亦沒令觀眾失望，發生了不少能夠娛樂大家的事情，毫無疑問滿足到一班獵奇心態的觀眾。而事實上，昨晚3小時的《2020亞洲小姐香港區決賽》中，司儀和評委的發揮機會可能比一班佳麗更多，就算是才藝表演，佳麗十之八九都是表演唱歌，彷彿是《亞洲星光大道》的翻版，然而「選手」技巧參差大、曲目又不統一，要持續收看的確考驗觀眾的耐性。

重溫數之不盡的「娛樂位」：

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亞洲小姐的認受性

其實近十多年，所謂「XX小姐」的受關注程度已經逐漸下降，莫說「亞洲小姐」，連更廣泛認該的「香港小姐」亦已被標簽為「呢份筍工」，香港人對「XX小姐」的認同已大不如前，所謂的「代表」亦已名存實亡，選美節目在近年的觀眾眼中，看來已變成一個「投身娛樂圈」的預演Show。因此，觀眾對「亞洲小姐」的名單已沒有迫切的追看性，反而在事後以「獵奇」心態去討論和嘲諷。所以觀眾對「亞洲小姐」的期望，大概就只淨下「娛樂性」。

亞洲小姐｜邊個先係歷年最靚冠軍？ 第一位到而家都係咁靚

過去嘅亞姐冠軍你記得邊幾個？

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睇埋你看不到的節目畫面：