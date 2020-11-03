于正先發綠茶照片諷刺趙露思　再發文讚對方有潛質被質疑炒作

內地金牌製作人于正，雖然有不少膾炙人口的出品，包括《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》等，但他亦有不少是非纏身，近日他就因為Po了綠茶的照片，並留言「陳澄澄內涵？」，網民指她嘲諷趙露思是「綠茶婊」，之後于正再次發文點評趙露思「缺心眼兒但不功利」，網民對於于正連番言論，質疑他準備跟趙露思有合作，自我製造新聞吸引眼球。

趙露思無端捲入于正的是是非非。（趙露思微博）

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趙露思出道時已跟于正合作，拍攝電視劇《鳳囚凰》，今年憑《傳聞中的陳芊芊》爆紅，仍未播出的作品有《長歌行》、《國子監來了個女弟子》。不過早前傳出于正在朋友圈的截圖，指趙露思忘本及自以為是，之後于正卻出來闢謠，指有人無中生有，當時網民已指于正在演獨腳戲。近日于正上載綠茶照片，又留言「陳澄澄內涵？」，嘲諷言論即時登上熱搜。但于正又再度發文，「趙露思是這個市場無論從表演還是外形都數一數二的佼佼者，絕對有機會走上巔峰。小姑娘本身有點缺心眼兒，但絕對不是功利者，她的團隊肯定也想做好，但是還沒摸到門道。」，于正半彈半讚，被網民質疑是製造新聞，估計他跟趙露思將會有合作，才會有這番言論。

趙露思憑《傳聞中的陳芊芊》爆紅，人氣高企。。（劇照）

同場加映莊韻澄婚前美圖：