Cardi B曬袋被指貶低Hermès　拍片反擊：唔見白人女星畀人話？

美國饒舌女歌手Cardi B一向都是話題女王，繼早前被爆入紙申請同老公Offset離婚兼復合後，日前再有網民在討論區指「Rapper用Birkin Bag會讓品牌格調下降」。對此，身為Hermès忠粉的Cardi B，直接拍片回應這番言論。

Cardi B經常在Instagram上載拿着Birkin Bag的照片，更擁有超過20個不同Size、圖案和顏色的Birkin。可惜她這個曬袋的舉動卻引來網民的不滿，引起Cardi B跟其他饒舌女歌手不夠資格拿Birkin的言論，更指她們會貶低Hermès這個品牌。敢言的Cardi B立即拍片回應，她直言這些手袋都是她們賺錢買回來的，而自己並不是想炫耀，還反問大家在質疑女Rapper是否有能力去買Birkin的同時，為何不對白人女星有同樣的想法。

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對於女Rapper貶低品牌，Cardi B坦言當她們將品牌或產品加入歌詞中，品牌及產品反而增值不少。例如推出歌曲《Bodak Yellow》後，LV的銷售額竟增加了1000%。另外，Cardi B亦坦言如果黑人或拉丁裔女性拿着Birkin，大家都會覺得她用「老翻」或是靠出賣色相才擁有名牌手袋。但事實上，不同女性在現今社會的無論在事業、地位、金錢，各方面已有所提升，所有女性都有能力去買自己想擁有的東西。