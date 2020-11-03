《Baby Shark》逾70億次點擊　成YouTube史上觀看次數最多影片

最近FACEBOOK興起「#打一句有聲音的句子challenge」，有網友打一句「BABY SHARK」，紛紛識接上「DODODODODO」。呢首2016年由韓國公司推出嘅兒歌風靡全球，截止11月3日下午，已經達7,049,413,716觀看次數，正式超越《Despacito》成為 YouTube 史上觀看次數最高影片﹗

兒歌《Baby Shark》成為YouTube 史上觀看數最高影片﹗（網上圖片）

2016年6月18日，韓國教育娛樂公司Pinkfong上傳《Baby Shark》兒歌MV，片長2分16秒，音樂旋律簡單易入腦，歌詞琅琅上口，簡單舞步容易學習，瞬即大受小朋友歡迎。更同多國藝人合作推出REMIX版，就連香港代表郭富城，去年都因為囡囡而接下邀約大跳鯊魚舞。傳媒計算如果將《Baby Shark》連續播放70.49億次可以播足三萬年，據知單係呢首歌喺YouTube嘅收入，已為PINKFONG帶來超過四千萬港元進帳！

不同版本《Baby Shark》加埋係數以百億觀看次數，相當驚人。 （YOUTUBE截圖）

郭富城去年都有唱《Baby Shark》。（YOUTUBE截圖）