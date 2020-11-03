木棘証人｜黃穎君產後第一部劇集驚現腫脹　而家變返索女主播

現年31歲的《東張西望》主持黃穎君（Burmie），不時客串劇集，在《木棘証人》中飾演羅子溢的媽媽，短暫出現在回憶中。當時Burmie剛剛誕下一子，拍攝時剛復工，明顯看出還未修身，有點腫脹。

明顯看出還未修身，有點腫脹。

婚後育有一子，已為人母的她一向給人有肉地的感覺，所以產後更顯腫脹，不過近來看她在社交平台的相片，已清減不少。Burmie早前接受《香港01》時謙虛表示自己仍有肉地，不過就靠兩個方法成功在9個月內慢慢減去16磅：「生完小朋友之後要Keep吓，廢事俾人覺得係師奶。以前仲可以係Baby Fat扮Cute，而家唔得。」

而家瘦返後又似返謝安琪。（IG@黃穎君）

她當時表示懷孕時節制飲食及一星期做三至四日運動，例如孕婦瑜伽、游水、打Golf和跑步，而且每次維持45分鐘，這種規律的生活一直延續到現在，令她成功健康又輕鬆地減磅，她亦指已戒掉很多不健康食物。比起戒掉心愛的食物，Burmie認為更重要的是節制食物的份量，飽着減肥才是長遠有效的方法：「食嘢方面冇咩點戒，反而係份量。以前食晒成碗，而家就食一半，慢慢就食1/4。餃子以前食10隻，而家食5隻或2隻。食多咗蛋白，提升蛋白質Build肌肉，所以我係飽住減肥。」

一定係索媽！（IG@黃穎君）

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Burmie為2012年港姐，初時被冠以「翻版謝安琪」的稱號，入行後主力向司儀發展，經常出現於大小商場或annual dinner，本身是香港大學（教育學士）及中文大學（社會學文學碩士）的她，近年更有開始向編劇方向發展，而她的老公丘一峯為節目《後生仔傾吓偈》編導。Burmie在劇集《降魔的》飾演龍貓嫂，雖然出場不多，但與「龍貓」何遠東的一段夫妻情，令不少觀眾都深受感動！

早前《東張西望》，她訪問一名伯伯，伯伯因無口罩落淚，主持Burmie訪問後爆喊。

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