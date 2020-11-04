《后翼棄兵》女主角贏Emily九條街　三個原因成暗黑系女神

Netflix大熱劇集《后翼棄兵》（《The Queen's Gambit》）國際象棋天才Elizabeth Harmon（Beth，Anya Taylor-Joy飾）一心想成為世界冠軍的故事。頭兩集劇情推進緩慢不易入口，但捱過後卻像毒癮般欲罷不能地追看下去，其中最大原因必數是女主角Beth「型到裂」的個人魅力，冷靜克制下潛藏著瘋狂和野蠻，反而更貼地更直迫女性心靈深處，比起《艾蜜莉在巴黎》（《Emily in Paris》）的女主角Emily（Lily Collins飾）更能獲得女性共鳴。

艾蜜莉在巴黎︱Lily Collins慘成眾矢之的 觀眾點解咁憎Emily？

Beth獨立自主型格過Emily

《后翼棄兵》的主題結合女性和國際象棋，題材罕見，富新鮮感，主題上已經比《Emily in Paris》更勝一籌。此外，Emily最讓人看不順眼的是，她在故事中左右逢源，遇到困境就忽然有貴人彈起幫手，順遂得不可思議，不自覺地傳遞觀眾一個「靚女一定有人幫」的訊息和印象，令人想對Emily反白眼，認為她根本沒有實力可言，純粹一味靠好彩上位。

反觀Beth受親生母親和孤兒院的經歷影響，她一早學識想要的必須靠自己爭取。面對社會對女性的貶抑，她夠倔強，銘記母親的教導：「只管男人吹噓，但你就照自己的感覺去做，只有堅強的女人才能獨立自持。」最終Beth靠自己在國際象棋界闖出一片天下。雖然不願向人求助的心態亦導致Beth的性格變得剛烈固執，不過連一向高舉「又pure又true的女人先最好」的連登仔都讚Beth夠型夠正，簡直男女通殺。

陰鬱Beth酗酒濫藥黑暗面貼近人性

Emily個性天真爛漫、樂觀積極，如交際花般外向活潑，是典型愛情喜劇女主角性格，但都總帶些少脫離現實加乞人憎的感覺。實際上，不少觀眾反而希望在熒幕上能看見一個更貼近人性的女主角，Beth正正滿足了觀眾的口味。她顛覆了「乖乖女」形象，內向陰鬱、執拗好勝，更不時吐出犀利言辭Mean爆身邊人。她為了滿足私慾而偷走雜誌；為抒發壓力不快，以及贏得比賽而不惜酗酒濫藥，釋放自我、略帶邪氣，黑暗又混亂，好似《人妻的偽術》中謝安琪躲在浴室吸煙一幕，MV裡面浦銘心拋開賢惠人妻包袱，坐在浴缸裡靜靜地一口接一口吐出煙霧，完全釋放自我，只看其背影都格外有味道。

Beth外冷內熱 比Emily更顯溫情一面

單靠「邪邪地」的氣質是無法吸引觀眾的眼球，最緊要Beth除了叛逆之外都有溫暖一面。她尤其疼愛養母（Mr.Wheatley），就算養母當她搖錢樹，Beth亦不介意加碼給她佣金和給她跑腿。Beth也從未有忘記校工薛波先生（Mr. Shaibel）的借錢之恩，她重返孤兒院時，看見薛波先生留低她多年比賽的剪報和合照後，忍不住崩潰嚎啕大哭，外冷內熱令人有驚喜感，相比起聲稱非常珍惜閨蜜Camille，卻在她背後和其男友Gabriel搞曖昧和上床的Emily之「綠茶婊」行為真是差天共地。記者寧願被Beth Mean爆都不想有個自我中心又假到爆的閨蜜Emily。

許多觀眾認為Beth個性似男人，沉默寡言、撇脫瀟灑，其實不然，不少女性只是畏於社會目光而不敢做自己，Beth代替抑壓而久的她們吐一口怨氣，她在自我拷問中擺脫心魔、靠實力上位，實在比看Emily左右逢源又周圍勾佬來得過癮。

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